Αγγελική Νικολούλη: «Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα του «Τούνελ» για 31η σεζόν, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA, η εκπομπή «Buongiorno» συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό τής εκπομπής της, την ώρα της πρόβας.

Η δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία των 30 χρόνων της στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας το «Φως στο Τούνελ», τη μακροβιότερη εκπομπή έρευνας και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίλυση δύσκολων αστυνομικών υποθέσεων.

Έχει συνειδητοποιήσει πώς πέρασαν τα χρόνια;

«Κι εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς φτάσαμε εδώ, να διανύουμε αυτή τη χρονιά. Δεν τα κατάλαβα, σαν νεράκι έφυγαν», σημείωσε η Αγγελική Νικολούλη.

«Βρίσκομαι εδώ στο πλατό, στο “Τούνελ”, κι εδώ μένει κι η ψυχή μου. Είναι η βαθιά έρευνα που γίνεται, η αγωνία για την έκβαση κάθε ιστορίας και όλα αυτά σε καλύπτουν και δεν καταλαβαίνεις πώς περνούν τα χρόνια», συμπλήρωσε.

Το «Τούνελ» είναι ραντεβού με την κοινωνία κάθε εβδομάδα;

«Νομίζω πως ναι. Το έχουν αποδείξει αυτό οι τηλεθεατές. Μας το δείχνουν 30 χρόνια τώρα. Είναι ένα ραντεβού και είναι όλοι εδώ», παραδέχεται.

Υπάρχει για την Αγγελική Νικολούλη απαράβατος κανόνας, που δεν τον έχει πατήσει ποτέ;

«Να μην εκθέτουμε τους ανθρώπους, να τους προστατεύουμε, να είμαστε κοντά τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές μέχρι να φανεί η αλήθεια που ψάχνουν. Να μην κάνουμε τον πόνο σόου. Και αυτό που έλεγα πάντα και το τονίζω είναι να μη γίνουμε εμείς νούμερα για τα νούμερα. Σε μια εκπομπή δεν μπορείς να προσποιείσαι επί 30 χρόνια», δήλωσε.

Η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθεί στη φετινή πρεμιέρα του «Τούνελ»…

«Την Παρασκευή θα ασχοληθούμε με μία υπόθεση μυστηρίου που διαδραματίστηκε στο κέντρο, στην Αθήνα, με θύμα μια εύπορη γυναίκα, μια γνωστή κυρία της Αθηναϊκής ελίτ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Το γεγονός ότι ξεθάβουμε την υπόθεση αυτή και τη φέρνουμε στην επικαιρότητα, σημαίνει κάτι», ανέφερε.

Τι χρώμα θα έχουν τα ρούχα της στην πρεμιέρα;

«Η πρεμιέρα έχει πάντα λευκό…», είπε χαριτολογώντας.