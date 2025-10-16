Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη Φοινικούντα- Τι ειπώθηκε πριν το διπλό φονικό

Όσο οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αλληλοκατηγορούνται, ο φερόμενος συνεργός, περιέγραψε στη ομολογία του, τον διάλογο που είχε με τον φερόμενο φυσικό αυτουργό, μόλις λίγες ημέρες πριν το έγκλημα στη Μεσσηνία.

Αφού μετρούσε ήδη δύο αποτυχημένες προσπάθειες εκβιασμού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα, το αποκαλύπτει στον φίλο του και σύμφωνα με το Star, που δημοσίευσε αποσπάσματα από τον διάλογό τους, όπως τον περιγράφει ο 22χρονος συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας, ο δεύτερος φέρεται να είπε στον πρώτο: «Τι λες, ρε φλώρε. Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Στην ομολογία του, ο φερόμενος συνεργός ξεκίνησε περιγράφοντας, πως η σεξουαλική κακοποίησή του από τον 68χρονο συνέβη το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Όπως υποστήριξε, δεν μπόρεσε να το αποτρέψει, ενώ στη συνέχεια απείλησε ότι θα καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τού έδωσε 400 ευρώ για να σιωπήσει.

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μού είπε: “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν; Εσένα που είσαι 18 χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;”», συνέχισε στην περιγραφή του.

Τα ερωτήματα που προκαλούν οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων

Ωστόσο, ενώ ο νεαρός υποστηρίζει ότι σκόπευε να πάει στην αστυνομία, ποτέ δεν το έκανε. Δεν προχώρησε σε καταγγελία -γεγονός που προκαλεί ερωτήματα στην αστυνομία, που διερευνά την υπόθεση και τα κίνητρα των δραστών της δολοφονίας του 68χρονου και του επιστάτη.

Εντύπωση προκαλεί στις αρχές και ένα ακόμη στοιχείο. Παρόλο που ο βασικός ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων είναι ότι πήγαν να εκβιάσουν τον 68χρονο για να του αποσπάσουν χρήματα, στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν άθικτα περίπου 2.000 ευρώ -σχεδόν 1.500 ευρώ στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και άλλα 500 ευρώ στον επιστάτη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

«Μου έδωσε 400 ευρώ για να μην μιλήσω», λέει ο φερόμενος συνεργός

Μιλώντας στο Mega, ο φερόμενος συνεργός, που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, ισχυρίζεται, ότι το 2022 έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον ένα από τους δύο νεκρούς του διπλού φονικού.

Περιγράφει: «Το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω. Μετά φώναζα ότι θα καλέσω την αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς μου: ”Πάρε αυτά για να μην μιλήσεις”».

Τι περιγράφει ο φερόμενος εκτελεστής

Την ίδια ώρα, o 22χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τον 22χρονο τον γνωρίζω χρόνια, είμαστε φίλοι. Το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό του και όλο κάτι τον απασχολούσε και δεν ήταν όπως παλιά. Μου μίλησε για όσα είχαν συμβεί, μου είπε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε με τον 68χρονο να μιλήσει εκείνος τον προσπερνούσε, τον κορόιδευε και του έδινε φραγκοδίφραγκα. Δεν μου μίλησε για εκβιασμό». «Εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε από την Αθήνα και μου είπε ότι θα πάει να τον βρει. Έφερε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω αν είναι δικό του. Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ… Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».