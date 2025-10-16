2η Ποδηλατική Ανάβαση Αιγιαλείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το πρωί

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, διοργανώνει την 2η Ποδηλατική Ανάβαση Αιγιαλείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας.

Μετά την επιτυχημένη περσινή 1η Ανάβαση στη Δ.Ε. Ερινεού, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές εικόνες της Αιγιάλειας “από τη θάλασσα στο βουνό”, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο, τις ελιές, τη σταφίδα και τη ζωντανή αθλητική κουλτούρα της περιοχής μας.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την παραλία της Άκολης (Μάτι) στις 10:30 π.μ., με προεκκίνηση έως τον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου και θα δοθεί το ελεύθερο του αγώνα. Η τερματική γραμμή θα βρίσκεται στο Βερίνο, ενώ οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία στο Γρηγόρη, περίπου στις 12:30–13:00.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προσμετράται κανονικά στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Ποδηλασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι δελτίου της ΕΟΠ σε όλες τις κατηγορίες.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βιολογική σταφίδα, προσφορά του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου “Άγιος Γρηγόριος”, καθώς και πρόχειρο γεύμα, νερό και αναψυκτικά. Την ιατρική κάλυψη του αγώνα έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, με την πολύτιμη συνδρομή της ΕΠΟΜΕΑ Αιγιαλείας.