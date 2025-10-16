Αιγιάλεια: Ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο ύδρευσης στον Νέο Κόσμο Ροδοδάφνης

Μέσα σε δέκα ημέρες ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νέος Κόσμος Ροδοδάφνης, δίνοντας οριστική λύση σε σοβαρή βλάβη που είχε προκαλέσει προβλήματα υδροδότησης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Με αξιοσημείωτη ταχύτητα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό «Νέος Κόσμος» Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, που παρουσίασε σοβαρή βλάβη τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές της περιοχής να έχουν μειωμένη πίεση νερού σε οικίες και επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος, μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στο σημείο, ζήτησε αυθημερόν από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ να βρεθεί εναλλακτική λύση με άλλη όδευση αγωγού, να συνταχθεί τεχνική έκθεση ώστε να εγκριθεί, ως κατεπείγον θέμα, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. την περασμένη Παρασκευή και ακολούθως να ανατεθεί σε εργολάβο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Έτσι, εντός δέκα μόλις ημερών από την εμφάνιση της μεγάλης βλάβης, το δίκτυο μήκους 600 συνολικά μέτρων, είναι έτοιμο.

«Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, χάρη στην πολύ σοβαρή δουλειά των στελεχών της, έχει μειώσει εντυπωσιακά τον χρόνο αποκατάστασης βλαβών σε όλη την έκταση του Δήμου» τονίζει σε δηλώσεις του ο κ. Ντίνος και συμπληρώνει: «Στην περίπτωση του οικισμού Νέου Κόσμου, το νέο αυτό δίκτυο με τη λειτουργία του δίνει μόνιμη λύση στην περιοχή και είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε σε περίπτωση βλάβης να επισκευάζεται άμεσα, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές».