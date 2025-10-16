Πάτρα: Αναβάθμιση φωτισμού με LED σε πλατείες της πόλης

Συνεχίζεται από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων η αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με σύγχρονης τεχνολογίας LED, σε πλατείες του κέντρου και των συνοικιών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, συνεχίζουν στις πλατείες της πόλης την αναβάθμιση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων τύπου λαμπτήρα με νέας τεχνολογίας πλακέτες τύπου LED, οι οποίοι έχουν καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενώ πλέον η δουλειά τους πάει ακόμα παραπέρα με λαμπτήρες ενισχυμένους, που τους προστατεύουν από τους βανδαλισμούς.

Η αρχή έγινε με την πλατεία Ολύμπιων Θεών στα Ζαρουχλέικα και θα συνεχιστεί, σε 15 με 20 πλατείες, στο κέντρο και τις συνοικίες.

Η Δημοτική Αρχή, συνεχίζει να εμπιστεύεται τους εργαζόμενους του Δήμου και τη δουλειά τους. Και οι εργαζόμενοι του Τμήματος από την πλευρά τους, με την δουλειά τους, αποδεικνύουν ότι σέβονται τα χρήματα του λαού της Πάτρας.