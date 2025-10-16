Αίγιο: Εξιχνιάστηκαν κλοπές δικύκλων- Κατηγορείται 16χρονος και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

Δύο κλοπές δικύκλων σε περιοχές του Αιγίου εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με δράστη έναν 16χρονο, ενώ κατηγορείται και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκαν, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, κλοπές δυο δίκυκλων και σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός 16χρονου, καθώς και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο 16χρονος, τους τελευταίος δύο μήνες, σε περιοχές του Αιγίου, αφαίρεσε μοτοσικλέτα και μοτοποδήλατο, τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, σε προαύλιο χώρο της οικίας του ανήλικου και σε αγροτεμάχιο, κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.