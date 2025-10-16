Βουλή: «Σύγκρουση κορυφής» σήμερα για τα εθνικά θέματα και τη Γάζα στη συζήτηση αρχηγών κομμάτων

Υψηλοί αναμένονται να είναι οι τόνοι σήμερα Πέμπτη 16.10.2025 στην Βουλή , καθώς στις 11 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η ενημέρωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία συζήτηση εφ’όλης της ύλης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ενημερώσει το Σώμα για την εξωτερική πολιτική σε κύρια βάση της κυβέρνησης με τη συζήτηση να έχει προγραμματιστεί κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής.

Είχε προηγηθεί πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη η οποία ωστόσο περιόριζε την συζήτηση αποκλειστικά στα ζητήματα της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας σε όλα τα καίρια ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε αμερικανικό, ελληνοτουρκικό αλλά και μεσανατολικό επίπεδο.

Η συζήτηση στη Βουλή γίνεται λίγα 24ωρα μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη Σύνοδο για την Ειρήνη που έγινε στην Αίγυπτο.

Κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί επίσης στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων.

Ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αναφερθεί και στην οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 και αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία.

Ακόμη θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, με έμφαση στην παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Όλα αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα τόσο στο ανθρωπιστικό κομμάτι όσο και στον τομέα της ανοικοδόμησης.

Στο τραπέζι και τα ελληνοτουρκικά

Σε ότι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, τονίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει. Παράλληλα, θα υπενθυμίσει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει:

Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.