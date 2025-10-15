Ο Καραμανλής προειδοποιεί για θεσμική, πολιτική και εθνική κρίση

Την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τους θεσμούς υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος θεσμικής και πολιτικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η Ιστορία διδάσκει πως στην Ελλάδα τέτοιου είδους κρίσεις συμπίπτουν με εθνικές κρίσεις.

Ο κ. Καραμανλής ειδικότερα τόνισε ότι: “Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.”

Επισήμανε πως: “Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας.”

Και πρόσθεσε: “Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις.”

Η αναφορά αυτή του κ.Καραμανλή αναμένεται να συζητηθεί, καθώς επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι ανησυχεί πως μία κρίση ακυβερνησίας θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να επιχειρήσει να επιβάλλει τις επεκτατικές της βλέψεις στο πεδίο.

“Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία και αυτοί που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο”

Ο κ. Καραμανλής σχολίασε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι: “Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους. Ίσως πάνω απ΄όλα το ενάρετο παράδειγμά τους.”

Τόνισε ότι στους δεύτερους ανήκει η κ.Ψαρούδα- Μπενάκη, χαρακτηρίζοντας ως τη μεγαλύτερη συνεισφορά της, πέρα από τις πραγματικές υπηρεσίες της στη χώρα, το φωτεινό της παράδειγμα. Επισήμανε ειδικότερα ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής συγκαταλέγεται στα δημόσια πρόσωπα που “με τον χαρακτήρα και την στάση τους διαψεύδουν την διογκούμενη αντίληψη απαξίωσης των πολιτικών και αποκαθιστούν την χαμένη λάμψη και το κύρος της πολιτικής.”

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Ομιλία πραγματοποίησε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Η ίδια η κ. Ψαρούδα- Μπενάκη δεν κατέστη δυνατόν τελικά να παραστεί για λόγους υγείας.

Την ώρα της ομιλίας Καραμανλή έφτασε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο κ. Καραμανλής διέκοψε την ομιλία του για να καλωσορίσει τον κ.Σαμαρά λέγοντας: “Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε”.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι βουλευτές Άγγελος Συρίγος, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιάννης Τραγάκης, Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Ζέτα Μακρή, Χρήστος Μπουκώρος, Μαρία Συρεγγέλα, Έλενα Ράπτη, Γιάννης Οικονόμου, Θόδωρος Καραόγλου, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, η πρώην υπουργός Φάνη Πάλλη- Πετραλιά, ο πρώην βουλευτής Κώστας Τζαβάρας.

Σημειωτέον ότι εν τω μεταξύ 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήθελαν να παραστούν στην εκδήλωση, ήταν ακόμη στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος για συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, καθώς οι καθυστερήσεις στον κύριο όγκο των αγροτικών επιδοτήσεων κινδυνεύουν να φέρουν τους αγρότες ξανά στα μπλόκα.