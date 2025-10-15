Βόλος: 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του για να τον ληστέψει

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα
Δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοκατοχή ασκήθηκε σήμερα σε έναν 12χρονο μαθητή στον Βόλο, ο οποίος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του, προκειμένου να τον ληστέψει.
Ο 12χρονος στον Βόλο οδηγήθηκε στον Α' Ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση των μαθητών για σχολική εκδρομή.
Όπως έγινε γνωστό, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα πέντε εκατοστών και να απείλησε συμμαθητή του, επίσης 12 ετών, στο ύψος της κοιλιακής χώρας, ζητώντας του τα χρήματά του.
Βόλος: Τι αναφέρει η δικογραφία για τον 12χρονο
«Δώσε μου τα χρήματά σου» φέρεται να είπε ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με τη δικογραφία. Ο συνομήλικος μαθητής ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε την Αστυνομία.
Ο 12χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ υποστήριξε πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με συμμαθητές του, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση.
Ο ανήλικος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
