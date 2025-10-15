Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δημοσίευση διαθηκών από 1η Νοέμβρη

Στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας μέσα από την οποία θα δημοσιεύονται οι διαθήκες, προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η πλατφόρμα diathikes.gr την οποία θα διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τίθεται σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου για τη δημοσίευση των διαθηκών – ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων και όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για την «πρώτη ψηφιακά ολοκληρωμένη διαδικασία στη Δικαιοσύνη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι πλέον με αυτή τη διαδικασία απαλλάσσονται τα δικαστήρια κατά έτος από 60 με 70 χιλιάδες υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι για τις εκκρεμείς ή κρατημένες διαθήκες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός του Νοεμβρίου. «Με τη νέα πλατφόρμα χρειάζονται από 3 έως 7 ημέρες ενώ έως σήμερα απαιτούνται περίπου 400 ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας» ανέφερε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιω. Μπουγάς ανέφερε πως μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών απαιτούνται 330 μέρες από κατάθεση μίας διαθήκης έως τη δημοσίευση και αντιστοίχως 450 ημέρες στον Πειραιά. Ενώ καθημερινά μόνο στην Αθήνα υποβάλλονται καθημερινά 600 με 700 αιτήσεις.

Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείο Αθηνών Χρ. Λινός μίλησε κατά την εκδήλωση για «απελευθέρωση 100 δικαστών που απασχολούνται στα τμήματα διαθηκών, ενώ προβλέπεται και η σταδιακή απελευθέρωση 39 δικαστικών υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία, τους οποίους θα αξιοποιήσουμε σε άλλα τμήματα που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη».

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, με την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών, το οποίο υλοποιείται 71 χρόνια μετά τη νομοθέτηση του το 1954:

καθίσταται ευχερής στον πολίτη ο έλεγχος πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

η νέα ψηφιακή πύλη diathikes.gr παρέχει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση (τηρουμένων των κανόνων του GDPR) στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης.

η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης εκδίδεται άμεσα, εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον κατατεθεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. (Η δημοσίευση της διαθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης δημοσίευσης της διαθήκης, εφόσον προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου).

ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης (εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης).

ελαχιστοποιείται ο χρόνος κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού (εκτιμώμενος χρόνος το μέγιστο πέντε εργάσιμες ημέρες).

αξιοποιείται από τον κληρονόμο άμεσα η κληρονομηθείσα περιουσία.

περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών.

αποσυμφορούνται τα δικαστήρια.

επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση του νέου Γενικού Μητρώου Διαθηκών με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών (ARERT) και καθίσταται ευχερής ο έλεγχος περί ύπαρξης ή μη κατατεθειμένης διαθήκης συγκεκριμένου αποβιώσαντα σε συμβολαιογράφο κράτους-μέλους της Ε.Ε.