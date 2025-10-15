Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση για το εργασιακό νομοσχέδιο - Λιποθύμησε η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου

Η ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένη για τις 10.00
Διεκόπη λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης (15/10) η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Στο βήμα της Βουλής βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος ο οποίος διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του και έτρεξε προς τα έδρανα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Στο σημείο κλήθηκε γιατρός. Ευτυχώς, έπειτα από λίγα λεπτά, η κ. Αθανασίου συνήλθε.
Η συνεδρίαση για το εργασιακό νομοσχέδιο ήταν μαραθώνιο καθώς την στιγμή του επεισοδίου είχαν συμπληρωθεί ήδη 13 ώρες.
Η συνεδρίαση διεκόπη οριστικά λίγο αργότερα και θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης, στις 9.00. Η ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένη για τις 10.00
