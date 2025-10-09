Χριστίνα Αλεξοπούλου: Παρέμβαση στη Βουλή για την ίδρυση παιδικού σταθμού στην Κλειτορία Αχαΐας

«Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές δομές πρέπει να είναι αυτονόητη, είτε κάποιος ζει στην Πάτρα είτε στην Κλειτορία» επισημαίνει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Την ανάγκη ίδρυσης παιδικού σταθμού στην Κλειτορία Αχαΐας, ως ουσιαστική πράξη στήριξης των οικογενειών που ζουν στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, με φόντο την εθνική πρόκληση του δημογραφικού, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η κα. Αλεξοπούλου υπογραμμίζει ότι η έλλειψη παιδικού σταθμού στην Κλειτορία στερεί από τις οικογένειες τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική φροντίδα και αγωγή, ενώ δημιουργεί εμπόδια για τη συμμετοχή των μητέρων στην αγορά εργασίας.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση, πολλοί γονείς αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους ή να μετακινούνται καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και έως την Πάτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εκπαιδευτική φροντίδα των παιδιών τους. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που δυσχεραίνει τη διαβίωση στις απομακρυσμένες περιοχές και έρχεται σε αντίθεση με την εθνική προσπάθεια για την παραμονή και ενίσχυση του πληθυσμού στην περιφέρεια.

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, τονίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Η ύπαρξη βασικών κοινωνικών δομών, όπως οι παιδικοί σταθμοί, αποτελεί προϋπόθεση για την ισότητα στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των νέων οικογενειών που επιλέγουν να ζουν στον τόπο τους.

Αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτησης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Η στήριξη της οικογένειας και της μητέρας δεν μπορεί να έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές δομές πρέπει να είναι αυτονόητη, είτε κάποιος ζει στην Πάτρα είτε στην Κλειτορία. Η δημιουργία παιδικού σταθμού θα δώσει ουσιαστική ανάσα στις οικογένειες, θα ενισχύσει τη γυναικεία απασχόληση και θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για να μπορούν οι νέοι να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο που μεγάλωσαν και αγαπούν.

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια και την περιφέρεια. Με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως αυτή, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της ορεινής Αχαΐας θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τη στήριξη που δικαιούνται».