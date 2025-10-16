Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνει τις δυνάμεις του με τον αθλητή μεγάλων αποστάσεων Σωτήρη Μπαρμπαρόσο και κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού και έχει ως στόχο να υπενθυμίσει ότι μια απλή εξέταση μπορεί να σώσει μια ζωή.


Οι στάσεις του ταξιδιού:

•     22/10, 13:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Πάτρα (Μόλος Αγίου Νικολάου)

•     22/10, 18:00 Ναύπακτος
(Λιμάνι Ναυπάκτου)

•     23/10, 13:00 Ξυλόκαστρο
(Μαρίνα Ξυλοκάστρου)

•     24/10, 13:00 Λουτράκι
(Μαρίνα Λουτρακίου)

•     25/10, 11:00 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αθήνα (Π. Φάληρο)

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μώλος Αγίου Νικολάου Κωπηλασία Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ειδήσεις