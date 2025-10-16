Αγορά Αργύρη: Πολιτισμός και Στανίση, με διαφορά μια μεσοτοιχία- Τι απαντά ο Δήμος για την αδειοδότηση του μουσικού μεζεδοπωλείου

Συζητήσεις και αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Πάτρα η λειτουργία ενός νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αγορά Αργύρη, στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Αράτου.

Το κατάστημα αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς, η νέα χρήση δεν συνάδει με το ύφος και τον χαρακτήρα του χώρου.

Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για το «MOUSES Live», επιχείρηση του Δημήτρη Μούζου, το οποίο θα λειτουργεί ως μουσικό μεζεδοπωλείο με αυθεντικό λαϊκό χαρακτήρα, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, κάθε Κυριακή θα εμφανίζεται στο χώρο η Κατερίνα Στανίση.

Αναφορικά με τη διαδικασία μίσθωσης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Απόστολος Αγγελής, εξηγεί στο thebest.gr ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες: «Για το συγκεκριμένο μέρος της Αγοράς Αργύρη, πέρυσι ξεκινήσαμε τη διαδικασία εξεύρεσης νέου ενοικιαστή, ωστόσο είχαμε δύο άγονους διαγωνισμούς. Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση της αντιπολίτευσης, που κάναμε δεκτή, προχωρήσαμε σε αλλαγή των όρων χρήσης καθώς και σε μείωση του ενοικίου. Το ακίνητο μισθώθηκε τελικά έναντι 920 ευρώ μηνιαίως, ενώ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ήταν ο μόνος που εκδήλωσε ενδιαφέρον».

Απαντώντας στα σχόλια που αφορούν πιθανή ηχορύπανση ή ασυμβατότητα της χρήσης με τον πολιτιστικό χαρακτήρα του χώρου, ο κ. Αγγελής διευκρινίζει: «Η διαδικασία μίσθωσης του χώρου είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της επιχείρησης. Όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες έγιναν νόμιμα και οι απαιτούμενες άδειες έχουν εκδοθεί κανονικά. Από εκεί και πέρα, η εποπτεία και οι έλεγχοι ανήκουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράβαση, η άδεια μπορεί να ανακληθεί, κάτι που δεν εμπίπτει στην ευθύνη του Δήμου».

Ο Αντιδήμαρχος υπενθυμίζει ότι η Αγορά Αργύρη χωρίζεται σε δύο τμήματα: «Το ένα είναι ο γνωστός εκθεσιακός και συνεδριακός χώρος που φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ το δεύτερο είναι το τμήμα που έχει μισθωθεί και όπου τα τελευταία χρόνια λειτουργούσαν εστιατόριο και μαγειρείο».