Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Φιλιππάτος παραχώρησε συνέντευξη τύπου, κατά την οποία παρουσίασε αναλυτικά τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου που ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου, καθώς και τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής σε ζητήματα πρόληψης, αποκατάστασης και ετοιμότητας.

Ο κ.Φιλιππάτος αναφέρθηκε στα φετινά στατιστικά στοιχεία των πυρκαγιών, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα στατιστικά και άλλα στοιχεία.

Ειδικότερα, από την Πρωτοχρονιά έως και σήμερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου κλήθηκε να αντιμετωπίσει συνολικά 383 συμβάντα, εκ των οποίων τα 53 αφορούσαν σε αγροτικές, τα 293 σε αστικές και τα 37 σε δασικές πυρκαγιές. Από την αρχή της χρονιάς έχουν συνολικά καεί 499,287 στρέμματα ως εξής: 192 στρ. δασικών, 50,01 στρ. χορτολιβαδικών και 257,277 στρ. γεωργικών εκτάσεων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Συμπολιτεία.

Όπως τόνισε ο κ. Φιλιππάτος, τα μόλις 500 καμένα στρέμματα σε συνολικό εμβαδόν 729 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Δήμου Αιγιαλείας, θεωρούνται μεγάλη επιτυχία για την Πυροσβεστική αλλά και για τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και γι’αυτό θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα τόσο στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και στους εθελοντές, το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας και όσους εργάστηκαν με ζήλο και αυταπάρνηση, όλο το 24ωρο, όπου κλήθηκαν.

Ειδικότερα για την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 σε Νεραντζιές-Άλσος-Τούμπα-Λάκκα, από τις πρώτες δηλώσεις που έχουν γίνει και τις καταγραφές των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, ο κ. Φιλιππάτος ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί:

Άλσος: 34 δηλώσεις για ζημιές σε αποθήκες, περίπου 200 στρέμματα με σταφίδες, ελιές και αμπέλια.

Τούμπα: 24 δηλώσεις για ζημιές σε 970 περίπου δέντρα ελιές και 75 στρέμματα σταφίδα

Λάκκα: 19 δηλώσεις για ζημιές σε 614 δέντρα ελιές, 50 στρέμματα σταφίδα και 3 στρέμματα αμπέλια

Έχει επίσης καταγραφεί μεγάλος αριθμός ζημιών σε αγροτικό εξοπλισμό: (λάστιχα, αποθήκες, μηχανές, πανιά κτλ.) όπως επίσης έχει συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή που καταγράφει τις ζημιές σε υποδομές σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία ως τεχνική περιγραφή να διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Αντιιμετώπισης και Αποκατάστασης Καταστροφών. Εξάλλου, μετά από αίτημα του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Ανδριόπουλου και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκδόθηκε σχετική απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που ισχύει έως τα μέσα Δεκεμβρίου και τότε θα ζητηθεί παράταση.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις των αγροτών του Δήμου Αιγιαλείας από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel που έπληξε την περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2023, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2025 η σχετική ΚΥΑ που οριοθετεί τις εξής κοινότητες για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν.4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες:

-Κοινότητες Αιγίου, Δαφνών, Κούμαρη, Κουνινάς, Μαυρικίου, Μελισσίων, Παρασκευής, Πτέρης, Σελινούντος και Χατζή της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου,

-Κοινότητες Αιγών, Αμπελοκήπων, Μοναστηρίου, Οάσεως, Σινεβρού, Χρυσανθίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας,

-Κοινότητα Βαλιμής της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας,

-Κοινότητες Άνω Διακοπτού, Διακοπτού, Ελαιώνος, Ζαχλωριτίκων, Καθολικού, Κερυνείας, Μαμουσιάς, Ριζομύλου και Τραπέζης της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού,

-Κοινότητες Αρραβωνίτσης, Δαμακινίου, Νέου Ερινεού, Ζήριας, Καμάρων και Σαλμενίκου της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού,

-Κοινότητες Άλσους, Βερίνου, Γκραίκα, Γρηγόρη, Δουκαναιίκων, Κρήνης Αιγιαλείας, Λάκκας, Μάγειρα, Μυροβρύσης και Τούμπας της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας.

Επειδή προφανώς εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ η Κοινότητα Ροδιάς Δ.Ε. Διακοπτού, όπου ανήκει ο οικισμός Βιλιβινιώτικα που υπέστη από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις πλημμύρες, η αντίδραση της δημοτικής αρχής ήταν άμεση και ο Δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τα αρμόδια υπουργεία, όπου ζητά να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα να συμπεριληφθεί ο εν λόγω οικισμός που παρουσιάζει συχνά κατολισθητικά φαινόμενα λόγω βροχοπτώσεων.

Ενόψει της χειμερινής περιόδου, ήδη ο Δήμος Αιγιαλείας έχει προμηθευτεί 190 τόνους αλατιού από τις Αλυκές Μεσολογγίου με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους, ενώ θα υπάρχει και σχετική ενίσχυση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε περίπτωση ανάγκης. Τις επόμενες ημέρες το αλάτι θα διανεμηθεί στους σταθμούς της ορεινής Αιγιάλειας για να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη διάταξη μηχανημάτων που αξιοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, δημοτικά και ιδιωτών, που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ τονίζεται ότι σε έντονα καιρικά φαινόμενα δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των εξόδων της Εθνικής Οδού και δεν θα γίνεται καμία εκτροπή οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική αν δεν έχει προηγηθεί καθαρισμός της, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των οδηγών.

Οι καθαρισμοί των ποταμών και των χειμάρρων είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και η Πολιτική Προστασία του Δήμου παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για την προστασία της ζωής των πολιτών. «Γνωρίζουμε όλα τα επικίνδυνα σημεία σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας την εξέλιξη πλημμυρικών φαινομένων αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία» σημείωσε ο κ. Φιλιππάτος.

Τέλος, σε σχέση με την απαραίτητη ενίσχυση με προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο κ. Φιλιππάτος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η Αιγιάλεια έχει τέσσερις περιοχές της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Τον παραλιακό δρόμο της Αιγείρας, την παραλία Βαλιμιτίκων, τη Ζήρια και την ορεινή Συμπολιτεία και βεβαίως όλος ο νομός Αχαΐας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Γι’αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να κάνει προσλήψεις με συμβάσεις. Αναμένεται η σχετική έκθεση από τη Διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας για να αναζητηθούν οι ανάλογες πιστώσεις, ώστε να είναι δυνατή η ολιγόμηνη πρόσληψη 6-8 εργατών και 4 οδηγών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.