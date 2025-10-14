Πάτρα: Δύο απάτες "μαμούθ"! Ο εκτελωνισμός των αυτοκινήτων ήταν πρόσχημα

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο υποθέσεις

απατών που διαπράχθηκαν στην Πάτρα και σχηματίστηκε ανάλογη δικογραφία για διάπραξη απατών σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία

των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δυο κατηγορούμενοι απέσπασαν από δύο πολίτες -30.400- ευρώ και -12.800-

ευρώ, αντίστοιχα, με το πρόσχημα της εισαγωγής οχήματος από το εξωτερικό και τον εκτελωνισμό τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.