Θανάσης Παπαδόπουλος: «Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος»

Εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο για τον αείμνηστο Δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλο, με λόγους τιμής για την προσφορά και την παρακαταθήκη του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:

«Ένα χρόνο μετά μπορεί το σοκ απ’ την απώλεια του Δημήτρη Καλογερόπουλου να έχει περάσει, όμως η ίδια η απώλεια του παραμένει μεγάλη και παραμένει αισθητή σε όλους μας. Όπως παραμένει φωτεινή και ανεξίτηλη η μνήμη του και ορατό στην καθημερινότητα όλων το έργο και το αποτύπωμα του».

Αυτό υπογράμμισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώντας το μεσημέρι της Κυριακής στην εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλο στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου.

Νωρίτερα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας της Φανερωμένης Αιγίου τελέστηκε Αρχιερατικό ετήσιο μνημόσυνο για τον αείμνηστο Δήμαρχο.

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων σημείωσε ότι «ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έβλεπε πάντα μπροστά. Αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του. Οραματιστής, ασυμβίβαστος, γνήσιος δημοκράτης, πρωτοπόρος, θαρραλέος, έναςάνθρωπος οξυδερκής και αεικίνητος και πάνω απ’ όλα ένας εργάτης του κοινού καλού, ένας αυτοδιοικητικός μεθοδικά επίμονος και ανυποχώρητα αγωνιστής, χωρίς ποτέ να χάνει το συνετό χαρακτήρα και την ψύχραιμη στάση του απέναντι στα πράγματα. Αυτός ήταν ο Καλογερόπουλος».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι «ο Δημήτρης Καλογερόπουλος δεν τα παρατούσε ποτέ. Δεν τα παρατούσε όσα εμπόδια κι αν συναντούσε στον δρόμο του. Πάντα θα έβρισκε τον τρόπο να τα ξεπεράσει και να κάνει το δύσκολο να μοιάζει εύκολο και το ανέφικτο να δείχνει εφικτό. Δεν ήταν απ’ τους ανθρώπους που θα συμβιβαζόταν ή θα διαπραγματευόταν τα οράματα του. Δεν ήξερε τι θα πει η λέξη ‘όχι’ ή η φράση ‘δεν γίνεται’ όταν κάτι έπρεπε να γίνει, όταν ήταν αναγκαίο και δίκαιο να γίνει. Και αυτό ο κανόνας τον συνόδευσε ως το τέλος της ζωής του».

Και πρόσθεσε: «Ξεκίνησε ως Δήμαρχος σ’ ένα μικρό Δήμο δυτικά του Αιγίου και απ’ την πρώτη θητεία του κιόλας έκανε τη Συμπολιτεία Δήμο - πρωταγωνιστή από κάθε άποψη. Το γεγονός ότι το Δημαρχείο Συμπολιτείας θα φέρει πλέον τ’ όνομά του είναι μια μικρή αναγνώριση εκείνων που ο ίδιος προσέφερε στον τόπο του και στους συνδημότες του. Μια ανταπόδοση του μεγάλου έργου του. Ενός έργου που άλλαξε θεαματικά τη ρότα της περιοχής και έδωσε λύσεις σε προβλήματα που χρόνιζαν αλλά κυρίως έδωσε προοπτικές, άνοιξε ορίζοντες και δημιούργησε ευκαιρίες. Το ίδιο και στον Δήμο Αιγιάλειας. Εκεί που απ’ τους πρώτους μήνες της θητείας του έπεσε αμέσως στα βαθιά καθώς έπρεπε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση να διαχειριστεί προβλήματα πολύ δύσκολα στο χειρισμό τους και να βρει απαντήσεις. Στον Δήμο Αιγιάλειας τον πρόλαβε η ασθένεια και έτσι δεν είχε την ευκαιρία να δει το έργο του να ολοκληρώνεται. Δεν πρόλαβε να δει έτοιμα όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα έβαλε στόχο ώστε να ωριμάσουν, να εξασφαλίσουν γρήγορα χρηματοδοτήσεις και να βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κλείνοντας την ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη συνοδοιπόρο της ζωής του Σοφία και στα δυο του παιδιά τους Κωνσταντίνο και Ζωή

Και υπογράμμισε: «Ο Καλογερόπουλος, στον πολύ δύσκολο στίβο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έδωσε τους αγώνες του και βγήκε νικητής, καταθέτοντας -και με το παραπάνω- το δικό του φορτίο προσφοράς. Καταθέτοντας τη δική του πολύτιμη παρακαταθήκη. Πρόσφερε τόσα που η θέση του και το παράδειγμα του είναι ανάμεσα στους μεγάλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανέδειξε όχι μόνο αυτή η περιοχή αλλά αυτή η χώρα. Ένας άνθρωπος ζεστός, ένας πιστός φίλος, ένας ανοιχτόκαρδος και ανοικτόμυαλος πολιτικός, ένας ψυχωμένος υπερασπιστής του δημοσίου συμφέροντος αλλά κι ένας άνθρωπος πράος, λιτός και ορθολογιστής, ένας δοτικός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης και ένας περήφανος πατέρας. Αυτός ήταν ο φίλος μου Δημήτρης Καλογερόπουλος που λείπει πολύ. Που λείπει το ίδιο πολύ απ’ όλους μας».