Ντέρμπι μέχρι τέλους στο ΣΕΦ - Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86 του ΠΑΟ

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν ήρθε λίγο πιο αργά, είχε όμως το θέαμα που όλοι περίμεναν.

Όπως γράφει το Sport24, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν την κλάση και τη δυναμική τους το βράδυ της Κυριακής (12/10) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την νίκη (90-86) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Σάσα Βεζένκοβ σκόραρε με εκπληκτική αποτελεσματικότητα, ο Τάισον Γουόρντ ήταν παντού, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ήταν και βράχος και clutch και στο φινάλε ο Φρανκ Νιλικίνα έβαλε το μεγάλο καλάθι που έκρινε το σαραντάλεπτο. Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σέιμπεν Λι είχαν επίσης καλά διαστήματα, στη δημιουργία και στο σκοράρισμα αντίστοιχα, με τον πρώτο να βάζει και τις βολές για το τελικό σκορ.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, πήρε πολλά από τον καταπληκτικό Τι Τζέι Σορτς, είχε σε εκπληκτική κατάσταση στο πρώτο μέρος τον Βασίλη Τολιόπουλο, πήρε πράγματα από Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Σλούκα, στο τέλος της βραδιάς όμως είχε πετάξει στα σκουπίδια ένα προβάδισμα 12 πόντων (44-32) που έμοιαζε ιδανικό για να τον οδηγήσει σε θρίαμβο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου.

Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ έλειψαν από τον Ολυμπιακό, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ από τον Παναθηναϊκό που κράτησε εκτός δωδεκάδας τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο αγώνας

Με Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, με Σορτς, Γκαντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς ο Παναθηναϊκός. Η άμυνα των Πειραιωτών ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο στις πρώτες κατοχές, οι πράσινοι βρήκαν σκορ από το τρανζίσιον του Όσμαν και από το 1-on-1 του Σορτς (7-9 στο 5′), που έφτασε τους εννέα με τρίποντο για το 16-19 στα 78 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (18-21).

Μπαρτζώκας και Αταμάν άλλαξαν σημαντικά τις πεντάδες τους στις αρχές της δεύτερης, με τον Τολιόπουλο να σκοράρει κατά ριπάς για το 32-36 στο 14′ και τον Ολυμπιακό να μη λειτουργεί καλά με τον Σέιμπεν Λι στον άσο. Ο Τολιόπουλος έφτασε τους 14 με τρίποντο για το 32-42 στο 16′, ο Γιούρτσεβεν κάρφωσε για το +12 και ο Παναθηναϊκός έκανε για μερικά λεπτά κυριολεκτικά ό,τι ήθελε. Μέχρι που ο ασταμάτητος Σορτς πήρε ένα βιαστικό σουτ, για να αφήσει χρόνο στους γηπεδούχους να εκτελέσουν επίθεση. Ο Βεζένκοβ έτρεξε, σούταρε και έβαλε το τρίποντο για το 43-48 του ημιχρόνου.

Ο Νιλικίνα άνοιξε το β’ μέρος με το τρίτο του φάουλ, με αποτέλεσμα ο Μπαρτζώκας να βάλει νωρίς τον Λι. Αυτός που έδωσε όμως ώθηση στον Ολυμπιακό ήταν ο Γουορντ (πέντε σερί πόντοι για το 52-53), με τον Παναθηναϊκό να αντέχει, να κρατάει το προβάδισμα (53-57 στο 26′), αλλά να είναι αναποτελεσματικός στην άμυνα. Ο Βεζένκοβ σκόραρε με τρομερή αποτελεσματικότητα, έγραψε το 68-67 της τρίτης περιόδου και έφτασε τους 20.

Η τέταρτη άνοιξε με μεγάλα καλάθια του Ντόρσεϊ για το 72-67, αυτός έγραψε και το 74-67 στο 34′, πριν ο Ντόντα Χολ πάρει τη σκυτάλη για να βοηθήσει σημαντικά στη ρακέτα. Ο Σορτς κράτησε σχεδόν μόνος τον Παναθηναϊκό στο ματς, ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίρνει πράγματα από τον Λι (80-76 στο 36′), αλλά τους φιλοξενούμενους να τρέχουν ένα μικρό 0-5 για το προσπέρασμα (80-81).

Βεζένκοβ με φόλοου (82-81) και Μιλουτίνοβ με βολές (84-81) απάντησαν, ο Σλούκας ισοφάρισε με τρίποντο, ο Μιλουτίνοβ τελείωσε τη φάση απένανι στον Μήτογλου για το 86-84 στο 39′, ο Σλούκας αστόχησε κι ο Νιλικίνα χόρεψε για το 88-84 στα 28.7″. Ο Σλούκας δεν λάθεψε στα 15.2″ και σκόραρε με τη βοήθεια του ταμπλό, ο Ντόρσεϊ έβαλε και τις δύο για το +4 στα 10.2″ και έκρινε τον αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Τσιμπούρης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (19/10 στις 13:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Κολοσσό στη Ρόδο (19/10 στις 16:00).





