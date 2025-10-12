Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Τι δείχνει το πόρισμα για τον κρατήρα - Ξεκινούν οι εργασίες επιχωμάτωσης

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες επιχωμάτωσης στον τεράστιο κρατήρα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι αρχικά πίστεψαν ότι σημειώθηκε σεισμός, λόγω του ισχυρού θορύβου.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) κινητοποιήθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τον Δρ Γεωλογίας Παναγιώτη Πάσχο από την Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, σε συνεργασία με τον δήμαρχο Ξηρομέρου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, και τους αντιδημάρχους Βασίλη Πολύζο και Γιάννη Φωτόπουλο.

Δυναμικό φαινόμενο η καταβόθρα – Τι προβλέπεται

Όπως ανέφερε ο κ. Πάσχος στο enikos.gr, η διαδικασία επιχωμάτωσης είναι ήδη δρομολογημένη, με χωματουργικά μηχανήματα να μεταφέρουν υλικό για τη σταδιακή πλήρωση του κρατήρα. Ωστόσο, όπως τονίζει, «το φαινόμενο είναι δυναμικό και θα παρακολουθείται συνεχώς η συμπεριφορά του υπεδάφους».

Ο γεωλόγος υπογράμμισε πως η κατάσταση μπορεί να σταθεροποιηθεί, όμως απαιτείται προσοχή και συνεχής παρακολούθηση, καθώς η γεωλογική σύσταση της περιοχής παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

Τα ευρήματα της αυτοψίας

Το πόρισμα της αυτοψίας κάνει λόγο για περιοχή με έντονο ανάγλυφο και εναλλαγές λόφων και βυθισμάτων. Το υπέδαφος αποτελείται κυρίως από γύψους, λατυποπαγή και ασβεστόλιθους τριαδικής ηλικίας. Η παρουσία γύψων, σε συνδυασμό με την υπόγεια κυκλοφορία νερού, προκαλεί φαινόμενα διάβρωσης και διάλυσης, οδηγώντας σε σταδιακή αποσταθεροποίηση και, εν τέλει, υποχώρηση του εδάφους.

Η δημιουργία της καταβόθρας αποδίδεται στην ενεργοποίηση υπόγειων εγκοίλων, διεργασία που εξελισσόταν για καιρό χωρίς να είναι ορατή στην επιφάνεια.

Μέτρα προστασίας – Εκκένωση τριών κατοικιών

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. εισηγείται την άμεση απομάκρυνση των ενοίκων από τρεις οικίες που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον κρατήρα. Για τα υπόλοιπα σπίτια, δεν συντρέχει – προς το παρόν – λόγος ανησυχίας. Ο χώρος θα σημανθεί και θα αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Σε ερώτηση για το αν οι κάτοικοι των τριών οικιών θα μπορέσουν να επιστρέψουν, ο κ. Πάσχος απάντησε πως αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της επιχωμάτωσης και τις μελλοντικές γεωτεχνικές μελέτες. «Αν δεν υπάρξει κάποια επιδείνωση, δεν θα υπάρχει πρόβλημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα γίνουν διασκοπήσεις και πιθανόν γεωτρήσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υπόγεια κοιλώματα κάτω από τις κατοικίες.

Ανάγκη για πρόληψη και ενίσχυση των ερευνητικών φορέων

Ο γεωλόγος σημείωσε ότι τέτοια φαινόμενα είναι γνωστά σε περιοχές με ανάλογη γεωλογική σύσταση, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Κρήτη και η Κέρκυρα, και δεν είναι πρωτοφανή. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη για πρόληψη μέσω εδαφικών διασκοπήσεων και «ακτινογραφίας» του υπεδάφους, ειδικά σε κατοικημένες ή προς οικοδόμηση περιοχές.

Κατέληξε με αναφορά στη σημαντική υποστελέχωση των δημόσιων φορέων έρευνας, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική γνώση υπάρχει, όμως δεν αξιοποιείται επαρκώς, καθώς η κρίση έχει πλήξει και τα ερευνητικά κέντρα όπως η Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Δείτε το έγγραφο της αυτοψίας που δημοσίευσε ο δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης.