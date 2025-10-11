Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολι...

Στο γάμο βρισκόταν και ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος απουσιάζει και σήμερα από την πρωινή εκπομπή του ANT1

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Instagram.

Το ζευγάρι, που κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξε να πραγματοποιήσει μια διακριτική τελετή, με λίγους αγαπημένους ανθρώπους.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πνίγηκε 4χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τενεσί: «Μία από τις πιο φρικτές σκηνές»- Οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αμαλία Κωστοπούλου Γάμος

Spotlight