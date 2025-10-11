Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Τζέικ Μέντγουελ

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Instagram.

Το ζευγάρι, που κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξε να πραγματοποιήσει μια διακριτική τελετή, με λίγους αγαπημένους ανθρώπους.