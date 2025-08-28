Αμαλία Κωστοπούλου: Με την Τζένη Μπαλατσινού στη Νέα Υόρκη για πρόβα νυφικού

Η Αμαλία Κωστοπούλου εδώ και λίγο καιρό, έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Jake Medwell που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από τα social media.

Η Αμαλία Κωστοπούλου αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα ψώνια της αλλά και για το νυφικό που θα φορέσει.

Όμως, σε αυτό το υπέροχο ταξίδι δεν είναι μόνη της καθώς μαζί της είναι η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού για να δει και εκείνη την πρόβα νυφικού της κόρης της αλλά και για να περιηγηθούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Μαμά και κόρη δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες από τη βόλτα τους και τα ψώνια που έκαναν ως «κορίτσια της Νέας Υόρκης» όπως ανέφερε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από το βίντεο που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Μεταξύ άλλων, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, ανέφερε στο παρακάτω βίντεο ότι περίμενε πολύ καιρό αυτήν τη μέρα διότι δεν είχε ξανά κάνει πρόβα το νυφικό της από την πρώτη φορά που το είχε φορέσει.