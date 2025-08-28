Back to Top
Κέρκυρα: Φλόγες από την τουρμπίνα αεροπλάνου κατά την απογείωσή του

Είχε κατεύθυνση την Τσεχία

Νέο περιστατικό με αεροπλάνο σημειωθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά την απογείωση του ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία της Εταιρείας Smartwings 737 boing για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να κάτσει το καύσιμο.

Τελικα μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρεβεζας.

corfutvnews.gr

