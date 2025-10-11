Πάτρα: «Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη» - Συγκλονίζει η αδερφή της Γαρυφαλλιάς

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της Μαριάννας, αδελφής της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, την οποία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο σύντροφός της, στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονίαχτες (10.10.2025) σε ποινή φυλάκισης 18 ετών.

Μιλώντας στο ERTNews, η Μαριάννα περιέγραψε με βαθιά συγκίνηση και αξιοπρέπεια τον πόνο της οικογένειας μετά τη δολοφονία στην Πάτρα, μεταδίδοντας το μήνυμα που άφησε πίσω της η αδελφή της: «Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και ότι η κοινωνία είναι πια έτοιμη να ακούσει».

«Υπάρχουν πλέον φορείς, υπάρχουν αφτιά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Η ζωή έχει αξία και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε γυναίκα», τόνισε με νόημα η Μαριάννα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στις άδικες κατηγορίες που ακούστηκαν για την αδελφή της: «Ακούσαμε εχθές ότι η αδελφή μου ήταν ανήθικη… Αυτά τα λόγια πλήγωσαν βαθιά και επηρέασαν την υγεία της μητέρας μας. Η Γαρυφαλλιά ήταν ένα δοτικό και καλό παιδί. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει τη μνήμη της».

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς μίλησε επίσης για τη στάση του δράστη, λέγοντας ότι δεν είχε την ευθιξία να ζητήσει συγγνώμη, ούτε καν να κοιτάξει την οικογένεια στα μάτια.

Παρά την απώλεια, υπογράμμισε πως νιώθουν κάποια δικαίωση: «Η Γαρυφαλλιά δεν θα γυρίσει πίσω. Όμως άφησε πίσω της ένα μήνυμα: Κάθε γυναίκα που κακοποιείται, πρέπει να μιλάει. Πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει στήριξη. Όλες οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε».

Και κατέληξε: «Στον βωμό της αγάπης δεν δικαιολογούνται όλα. Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι – η αγάπη έχει μόνο φως».

Η αδερφή της άτυχης Γαρυφαλλιάς, Γεωργία Κολλιοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη δικαίωση της μνήμης της αδερφής της μέσω μιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει».

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δικηγόρο μας, Γιώργο Τσίρη, που στάθηκε δίπλα μας με αφοσίωση, δύναμη και σεβασμό σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η ακεραιότητά του και η επιμονή του έκαναν τη φωνή μας να ακουστεί δυνατά.

Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή.

Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη για την υπόθεση έγινε χτες Παρασκευή με την υπεράσπιση να ζητά να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά για τον πρώην σύντροφο του θύματος, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.