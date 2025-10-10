Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αρίστος Γεωργίου

Θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Διαγόρα Βραχνεΐκων η είδηση του θανάτου του Αρίστου Γεωργίου, ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει πρόεδρος της ομάδας τη σεζόν 2010-2011, όταν ο Διαγόρας αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ισχυρό διοικητικό στήριγμα και υψηλό μπάτζετ για την εποχή.

Η προσφορά του στο σύλλογο και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο παραμένουν ζωντανές στη μνήμη όσων συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ σύσσωμη η οικογένεια του Διαγόρα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

"Ο Διαγόρας Βραχνεΐκων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της ομάδας μας, Αρίστου Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος τη σεζόν 2010, στη Δ’ Εθνική. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αντί στεφάνου να καταθέσει χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του εκλιπόντος"