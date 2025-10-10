Πότε η απουσία από την εργασία θεωρείται… παραίτηση

Αλλάζουν πολλά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η υπογραφή του εργοδότη σε περίπτωση που υπάρξει παραίτηση εργαζομένου.

Παράλληλα, η οικειοθελής αποχώρηση του εργαζόμενου γίνεται πλέον ψηφιακά, με διαφανείς διαδικασίες.

Οι νέες ρυθμίσεις επιδιώκουν να καταργήσουν τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να μειώσουν τα περιθώρια λαθών ή παραλείψεων και να διασφαλίσουν ότι κάθε αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις θα αποτυπώνεται με ακρίβεια στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα.

Ψηφιακή υποβολή μέσω «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου τροποποιεί το άρθρο 330 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, εισάγοντας ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα που μπορούν να πραγματοποιήσουν την αναγγελία.

Πλέον, η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”.

Η έννοια των «εντύπων» αντικαθίσταται από τις «δηλώσεις», γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι υποβολές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, χωρίς καμία χρήση φυσικών εγγράφων.

Κατάργηση της συνυπογραφής εργοδότη

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση της υποχρέωσης συνυπογραφής του εργοδότη στην αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης.

Η υπογραφή της επιχείρησης δεν απαιτείται πλέον, καθώς η αποχώρηση αποτελεί μονομερή πράξη του εργαζομένου.

Η αυθεντικότητα των δηλώσεων διασφαλίζεται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Νέα όρια για την αδικαιολόγητη απουσία

Παράλληλα, επανακαθορίζεται το χρονικό πλαίσιο που θεωρείται τεκμήριο οικειοθελούς αποχώρησης.

Αν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ο εργοδότης μπορεί να τον καλέσει σε όχληση, όπως γράφει το Ergasiatora.gr.

Εφόσον η απουσία συνεχιστεί για δύο επιπλέον εργάσιμες ημέρες χωρίς ανταπόκριση, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την αποχώρηση στο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, χωρίς να απαιτείται υπογραφή από τον εργαζόμενο.

Η όχληση δεν αναρτάται στο σύστημα, αλλά δηλώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη και γνωστοποιείται αυτόματα στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής MyErgani, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στο κινητό του.