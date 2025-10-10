Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Βούρκωσε μιλώντας με γυναίκα που έχασε άνδρα και παιδί σε 5 ημέρες

Λύγισε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ σε μια συζήτηση που είχε με μια γυναίκα στο πλαίσιο της καμπάνιας για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας την διήγηση της Ράιαν από το Κάρντιφ η οποία έχασε τον ενός έτους γιο της Τζορτζ το 2012 μετά από μια άγνωστη ασθένεια και μόλις πέντε ημέρες αργότερα, ο σύζυγός της Πωλ αυτοκτόνησε.

Η γυναίκα αυτή από τότε ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση πένθους την 2wish, για να υποστηρίξει όσους επλήγησαν από τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή νεαρού ενήλικα κάτω των 25 ετών.

Ο Γουίλιαμ επισκέφθηκε την Ράιαν, στο σπίτι της και συζήτησαν για την καλύτερη υποστήριξη όσων πενθούν ή χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους από αυτοχειρία.

Στην κουβέντα η οποία έγινε πολύ προσωπική, ο πρίγκιπας ρώτησε την Ράιαν πώς μεγάλωσε τα μεγαλύτερα παιδιά της, τη Χόλι και τον Ισαάκ, με τη ίδια να παραδέχεται ότι δεν ήξερε πώς είχαν επιβιώσει. Αναφέρει επίσης πώς δυστυχώς υπάρχει ένα στίγμα που συνδέεται με την αυτοκτονία.

«Με εξέπληξε αρκετά, δεν με είχε αγγίξει ποτέ η αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβη στις ειδήσεις. Κανείς δεν θα μιλούσε γι’ αυτό ή θα έλεγε τι συνέβη, και το βρήκα πραγματικά μπερδεμένο εκείνη τη στιγμή», λέει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γουίλιαμ μιλά για τα αναπάντητα ερωτήματα που συχνά περιβάλλουν την αυτοκτονία καθώς η Ράιαν λέει ότι «θα περνάει για πάντα αυτές τις τελευταίες μέρες μαζί του και θα αναρωτιέται τι έχασα». Εξηγεί: «Πριν χάσουμε τον Τζορτζ, ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Στη συνέχεια, ο Γουίλιαμ ρωτά τη Ράιαν αν ήθελε να πει κάτι στον αείμνηστο σύζυγό της Πολ, ποιο θα ήταν αυτό. «Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα του έλεγα ποτέ αν είχα χρόνο μαζί του και αυτό θα ήταν γιατί δεν μου μίλησες; Νομίζω ότι το αναρωτιέμαι αυτό κάθε μέρα», λέει.

«Ήταν απολύτως συντετριμμένος, συνέχισε να κατηγορεί τον εαυτό του εκείνο το Σαββατοκύριακο [μετά τον θάνατο του Τζορτζ], αλλά θα ήθελα απλώς να τον καθίσω έτσι και να του πω γιατί δεν ήρθες σε μένα. Επειδή έχει χάσει τόση χαρά, και θα ήμασταν εντάξει – και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα ήμασταν εντάξει».

Εκεί, ο Γουίλιαμ «πνίγεται» από συγκίνηση και του παίρνει μια στιγμή για να συνέλθει, καθώς η Ράιαν τον ρωτάει: «Είσαι καλά;» Ο Γουίλιαμ της λέει: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις», πριν η Ράιαν του πει: «Ξέρω, είναι δύσκολο, έχεις βιώσει ο ίδιος την απώλεια».

Και ο Γουίλιαμ λέει: «Ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψουμε την αυτοκτονία είναι να μιλήσουμε γι’ αυτήν. Μιλήστε για αυτό νωρίς, μιλήστε για αυτό με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με αυτούς που εμπιστεύεστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μιλήσατε γι’ αυτό».

