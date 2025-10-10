Ο Λιάγκας ανακοίνωσε το δώρο και ο νικητής απείλησε με αστυνομία!

Ένα ξεκαρδιστικό σκηνικό διαδραματίστηκε στο φινάλε της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό», με πρωταγωνιστές τον παρουσιαστή και έναν τυχερό τηλεθεατή από την Καβάλα, που κέρδισε το αυτοκίνητο της μεγάλης κλήρωσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής κλήσης, ο Γιώργος Λιάγκας, μίλησε στον τυχερό, Νίκο, και άρχισε να του κάνει απλές ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις; πού βρίσκεσαι; έχεις αυτοκίνητο;».

Ωστόσο, ο νικητής δεν είχε ιδέα ποιος του είχε τηλεφωνήσει και με επιμονή ρωτούσε ποιος είναι. «Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος και ειλικρινά θα στο κλείσω αν δεν μου πεις ποιος είσαι», είπε ο Νίκος στον Γιώργο Λιάγκα και οι συνεργάτες του άρχισαν να γελάνε.

«Είστε αστείοι, γιατί γελάτε», σχολίασε ο τυχερός από την Καβάλα. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και τελικά έκλεισε το τηλέφωνο.

Η παραγωγή κατάφερε να επικοινωνήσει ξανά μαζί του για να του πει ότι το τηλεφώνημα δεν ήταν φάρσα αλλά εκείνος είναι ο μεγάλος νικητής του αυτοκινήτου, αξίας 20.000 ευρώ.



