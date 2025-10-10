Πάτρα: Σεμινάριο αφιερωμένο στην Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία

Το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το σεμινάριο «Φωνές που ακούγονται» αφιερωμένο στην Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά που δίνουν φωνή σε παιδιά με απώλεια λόγου ή δυσκολίες επικοινωνίας.

Στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή και ένταξή τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική καθημερινότητα.

Η νεοσύστατη εταιρεία «Τα Παιδιά Μαζί» διοργανώνει ένα πρόγραμμα, βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, με πρακτικό χαρακτήρα & με εισηγήτρια την λογοθεραπεύτρια Αθηνά Βαφάκου (BSc, MSc), Υπεύθυνη Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την ΕΕΕ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.

Τι περιλαμβάνει:

● Αναφορά στην φιλοσοφία του τομέα της ΕΕΕ

● Αναφορά στα είδη των συστημάτων και των διαθέσιμων λογισμικών στα ελληνικά

● Συζήτηση σε σχέση με τους τρόπους επιλογής του λεξιλογίου και την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας

● Συζήτηση γύρω από την εφαρμογή της ΕΕΕ στο σπίτι και το σχολείο

● Συζήτηση περιστατικών και πρακτική εφαρμογή της θεωρία.