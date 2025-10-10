Πάτρα: Σεμινάριο αφιερωμένο στην Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το σεμινάριο «Φωνές που ακούγονται» αφιερωμένο στην Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά που δίνουν φωνή σε παιδιά με απώλεια λόγου ή δυσκολίες επικοινωνίας.
Στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή και ένταξή τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική καθημερινότητα.
Η νεοσύστατη εταιρεία «Τα Παιδιά Μαζί» διοργανώνει ένα πρόγραμμα, βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, με πρακτικό χαρακτήρα & με εισηγήτρια την λογοθεραπεύτρια Αθηνά Βαφάκου (BSc, MSc), Υπεύθυνη Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την ΕΕΕ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.
Τι περιλαμβάνει:
● Αναφορά στην φιλοσοφία του τομέα της ΕΕΕ
● Αναφορά στα είδη των συστημάτων και των διαθέσιμων λογισμικών στα ελληνικά
● Συζήτηση σε σχέση με τους τρόπους επιλογής του λεξιλογίου και την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας
● Συζήτηση γύρω από την εφαρμογή της ΕΕΕ στο σπίτι και το σχολείο
● Συζήτηση περιστατικών και πρακτική εφαρμογή της θεωρία.
Κύρια ερωτήματα που θα απαντηθούν:
1. Τι είναι η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία και πώς βοηθά;
2. Ποια συστήματα ΕΕΕ υπάρχουν και τι ανάγκες καλύπτουν;
3. Πώς αποκτά κάποιος πρόσβαση σε συστήματα ΕΕΕ;
4. Πώς επιλέγεται το κατάλληλο λεξιλόγιο; Ποιος είναι ο ρόλος οικογένειας και σχολείου;
5. Πώς μπορεί ένα άτομο με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας να μάθει να διαβάζει και να γράφει;
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 1 & την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 από 9 π.μ. έως 3 μ.μ. (12 ώρες συνολικά) στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, Αίθουσα: ΙΙ-6.
Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για: Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γονείς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, παιδοψυχιάτρους, παιδιάτρους & άτομα με απουσία λόγου.
● Εισηγήτρια: Αθηνά Βαφάκου, Λογοθεραπεύτρια BSc, MSc
● Συμμετοχή: Περιορισμένος αριθμός θέσεων
● Παροχές: Εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/UpgkNi5m1SM2ocT66
Email: info@tapaidiamazi.gr
Website: https://tapaidiamazi.gr/event/fones-pou-akougontai/
Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο σύγχρονα και πρακτικά εργαλεία που δίνουν φωνή σε κάθε παιδί!
