Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα- Δευτέρα ή Τρίτη η επιστροφή των ομήρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι «τερματίσαμε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη».

«Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όμηροι θα απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «βρίσκονται σε μέρη όπου δεν θα ήθελε κανείς να είναι».

«Αυτή θα είναι μια μέρα χαράς», προσθέτει, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να ταξιδέψει εκεί. «Θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα υπογράψουμε», λέει, εξηγώντας ότι έχει ήδη γίνει μια υπογραφή εκ μέρους του, αλλά θα κάνουν μια «επίσημη υπογραφή».

Ο Τραμπ συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ και θα το πράξει εάν του ζητηθεί από τους αξιωματούχους εκεί.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με το Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο

Το κτίριο της Κνέσετ στην Ιερουσαλήμ φωτίζεται με κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν νωρίτερα σήμερα.

«Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί σταδιακά»

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας ότι η Γάζα θα «ανακατασκευαστεί σταδιακά» από τις πλούσιες χώρες της περιοχής.

«Νομίζω ότι θα δείτε μερικές εξαιρετικές χώρες να αναλαμβάνουν δράση, να διαθέτουν πολλά χρήματα και να φροντίζουν τα πράγματα», προσθέτει.

Περιγράφει επίσης τον αριθμό των θανάτων αμάχων στη Γάζα ως «μεγάλη τιμωρία» για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμώντας τον αριθμό των θυμάτων σε 70.000.

«Σε κάποιο σημείο, όλο αυτό πρέπει να σταματήσει», λέει. «Θα το φροντίσουμε», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με το Ιράν στο μέλλον, περιγράφοντας την επίθεσή του στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος ως ένα σημαντικό βήμα που συνέβαλε στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι «θα υπάρξει αφοπλισμός» στην επόμενη φάση της συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα εκκρεμή ζητήματα που δεν καλύπτονται από την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα θα επιλυθούν.

«Θα υπάρξει αφοπλισμός, θα υπάρξουν αποσύρσεις, θα συμβούν πολλά πράγματα», είπε, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις που θα αναγκάσουν τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και τον ισραηλινό στρατό να αποσυρθεί περαιτέρω στο εσωτερικό της Γάζας.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους μας. Και δεν θα το κάνουμε στο τέλος. Θα το κάνουμε στην αρχή», συνέχισε, εξηγώντας τη σειρά του σχεδίου.

«Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να ζήσεις στη Γάζα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την ικανότητα της Χαμάς να εντοπίσει όλα τα πτώματα των νεκρών ομήρων, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι μερικά «θα είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν έχει «άποψη» για τη λύση των δύο κρατών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν έχει άποψη για μια πιθανή λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

«Δεν έχω άποψη. Θα ακολουθήσω ό,τι συμφωνήσουν», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει επανειλημμένα στο παρελθόν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Είναι ο όγδοος πόλεμος που τερματίσαμε – Όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι»

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

Σχολίασε μάλιστα ότι «όλος ο κόσμος ένωσε τις δυνάμεις του για αυτό το σκοπό».

«Άνθρωποι που δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους, άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν ο ένας τον άλλον, γειτονικές χώρες που ειλικρινά δεν συμπαθούσαν η μία την άλλη, αλλά τώρα έκαναν αυτό», λέει.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους ομήρους και αυτό θα συμβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ελπίζουμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη, επανέλαβε.

Ο Τραμπ αφιέρωσε χρόνο για να επαινέσει τους διάφορους Αμερικανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ.

«Τζέι Ντι Βανς ήσουν φανταστικός. Πιτ Χέγκσεθ ήσουν υπέροχος. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φανταστικός, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία για να αναφέρει για ακόμη μια φορά ότι «επιλύσαμε επτά πολέμους και ότι αυτός είναι ο όγδοος».