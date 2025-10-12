Ο πατρινός Παναγιώτης Πανταζής στο «Face Off 7»

Πυγμαχική αναμέτρηση ανάμεσα στον πατρινό Παναγιώτη Πανταζής και τον Οδυσσέα Τσακουρίδη για την επερχόμενη διοργάνωση τον Ιανουάριο στην Αθήνα.

Ο διοργανωτής Τάκης Πετρίδης σε ανάρτησή του αποκάλυψε πως ο βετεράνος Πατρινός Πυγμάχος ήρθε σε επαφή μαζί του και του ζήτησε την συγκεκριμένη πυγμαχική μάχη.

Διαβάστε αναλυτικά :

''Πριν από μερικές ημέρες δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Πανταζή ο οποίος επιθυμούσε να συμμετάσχει στο επερχόμενο FACE OFF.

Ο Παναγιώτης έχει συνεργαστεί με το promotion στο παρελθόν κάνοντας το come back του στην ενεργό δράση, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αγωνίζεται σε ρινγκ του εξωτερικού απέναντι σε νεότερους αθλητές αποδεικνύοντας έτσι ότι όταν μιλάει η ψυχή η ηλικία γίνεται απλά ένα νούμερο.

Έμεινα πραγματικά άφωνος όταν μου ζήτησε να μοιραστεί το ρινγκ με έναν από τους καλύτερους αν όχι τον καλύτερο Έλληνα heavy weight, τον Οδυσσέα Τσακουρίδη.

Η επικοινωνία με τον Οδυσσέα και τον προπονητή του ήταν άμεση όπως και η ανταπόκριση τους στο κάλεσμα του Παναγιώτη.

Δώσαμε τα χέρια και με σεβασμό οι δύο μαχητές έκλεισαν το ραντεβού τους στο ρινγκ του FACE OFF τον Ιανουάριο.