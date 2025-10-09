Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα: Στο… τραπέζι 3 εναλλακτικά σενάρια - “Κλειδί” η χάραξη στην περιοχή του Καϊάφα

Τρία εναλλακτικά σενάρια για να χρηματοδοτηθεί η επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος προς την Τσακώνα με τη μέθοδο της Παραχώρησης μελετά το υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» , όπως ανέφερε ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Olympia Forum IV.

Και διαβεβαίωσε ότι το έργο βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

To κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ, με κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι θα επιτρέψουν το έργο να είναι βιώσιμο περιβαλλοντικά, έως το 1 δισ. ευρώ στην περίπτωση που στη χάραξή του προκριθεί η παράκαμψη της λίμνης Καϊάφα.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, αν ληφθεί υπόψιν ότι τμήμα Πάτρα – Πύργος στοίχισε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Επομένως, δεν απαιτείται μόνο πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι αυτή που βάζει τα χρήματα στο τραπέζι, ούτε είναι αυτή η οποία έρχεται να δικαιώσει τις μελέτες, οι οποίες μπορεί να είναι, είτε ρεαλιστικές είτε μαξιμαλιστικές. Σε κάθε περίπτωση, κινούμαστε στο επίπεδο του ρεαλισμού και συζητάμε τρία διαφορετικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο θα συνεχίσει να είναι ένα τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Θα συνεχίσει να είναι μέσα στο μοντέλο και στο περιεχόμενο της Παραχώρησης που έχουμε αυτή τη στιγμή και πολύ σχετικά σύντομα θα ανακοινώσουμε και τις σχετικές αποφάσεις» επεσήμανε ο κ. Ταχιάος.

Ποια είναι τα δεδομένα του Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα

Σήμερα για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα μήκους περίπου 90χλμ έχει σχεδιαστεί σε δύο υποτμήματα:

– Πύργος – Αλφειός, μήκος 13 χλμ., και

– Αλφειός– Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκος 76,2 χλμ

Το βασικό πρόβλημα δημιουργεί η ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων στην περιοχή της Ζαχάρως (είναι χαρακτηρισμένη ως Natura) το 2010 που επέφερε και πάγωμα των εργασιών.



Προϋπόθεση για την υλοποίηση του τμήματος του έργου για το οποίο ακυρώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι από το ΣτΕ, είναι η εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση της τεχνικής λύσης που θα επιλεγεί.

Το 2022 το υπουργείο Υποδομών έδωσε εντολή στον Παραχωρησιούχο ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ για την εκπόνηση μελετών στο τμήμα Α/Κ Εισόδου Πύργου – Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Υπάρχουν εγκεκριμένες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό προμελέτες οδοποιίας στα τμήματα Α/Κ Αλφειού – Α/Κ Σαμικού, Α/Κ Σαμικού – Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω), Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω)-Ελιά, Ελιά – Α/Κ Καλό Νερό.

Το υπουργείο ΥΠΟΜΕ πλέον εξετάζει την εναλλακτική λύση διέλευσης ανατολικά της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας στο τμήμα νοτίως του Κόμβου Κάτω Σαμικού με σήραγγα δια μέσου του ορεινού όγκου Λαπίθα στην περιοχή Καϊάφα και στη συνέχεια με παράκαμψη ανατολικά της πόλης της Ζαχάρως.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Τσακώνα είναι αυτό της χρηματοδότησης. Το κόστος που προκύπτει από τις προμελέτες της Ολυμπίας Οδού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι κατ` ελάχιστο 700 εκατ. ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν θα πάμε σε μια τμηματική υλοποίηση και το πρώτο υποτμήμα που έχει προτεραιοποιηθεί είναι το Πύργος-Αλφειός για το οποίο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του.

Για το υπόλοιπο τμήμα Αλφειος-Τσακώνα που έχει μήκος 76,2χλμ. αναμένονται αποφάσεις για το πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί και αν πάμε σε λύση παρόμοια με το Ιωάννινα-Κακαβιά, δηλαδή στην αναβάθμιση του δρόμου με πιο ήπια χαρακτηριστικά.

Το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα όπως και όλο το τμήμα από Πάτρα-μέχρι Πύργο αλλά και όλη η Ιόνια Οδός, αποτελούν την απόληξη του λεγόμενου “Μπλέ Διαδρόμου” ή της Αδριατικής Οδού που ξεκινά από την Τεργέστη και διασχίζει την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία για να καταλήξει στη χώρα μας.

Είναι ένας οδικός άξονας που καλύπτει τα δυτικά παράλια της Βαλκανικής Χερσονήσου και την συνδέει με άμεσο τρόπο με την Κεντρική Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και σύνδεσης των κρατών που περιλαμβάνονται σε αυτή.