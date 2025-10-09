Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες λένε πως έλυσαν το μυστήριο με τις εμβληματικές πέτρινες κεφαλές

Τι κρύβουν άραγε τα μυστηριώδη εμβληματικά αγάλματα που συναντά κανείς στο Νησί του Πάσχα;

Πρόκειται για εκείνα τα τεράστια κεφάλια, τα γιγάντια λίθινα αγάλματα ή Μοάι, που συχνά απεικονίζουν αρχαίους θεούς και που αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά αινίγματα του κόσμου.

Πλόν, οι επιστήμονες αναφώνησαν «εύρηκα» καθώς όπως ισχυρίζονται, έχουν βρει τη λύση σε ένα σημαντικό μέρος του μυστηρίου.

Τα ογκώδη γλυπτά που ζυγίζουν από 12 έως και 80 τόνους, προβλημάτιζαν τους επιστήμονες για το πώς ο αρχαίος πολιτισμός του νησιού μπόρεσε να μεταφέρει στις θέσεις τους αυτά τα τεράστια πέτρινα αγάλματα.

Οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 3D μοντελοποίησης και πειραμάτων, επιβεβαίωσαν ότι τα αγάλματα στην πραγματικότητα «περπατούσαν» μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Αφού μελέτησαν σχεδόν 1.000 από τα κεφάλια, οι ανθρωπολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι της Ράπα Νούι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν σχοινιά για να τα κουνήσουν σε μοτίβο ζιγκ-ζαγκ.

Αυτή η τεχνική επέτρεπε σε μικρές ομάδες ανθρώπων να μετακινήσουν τα τεράστια moai σε μεγάλες αποστάσεις με σχετικά μικρή προσπάθεια.

Ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, ο καθηγητής Carl Lipo, του Πανεπιστημίου Binghamton, δήλωσε στην daily mail: «Μόλις αρχίσει να κινείται, δεν είναι καθόλου δύσκολο, οι άνθρωποι τραβούν με το ένα χέρι. Εξοικονομεί ενέργεια και κινείται πολύ γρήγορα. Το δύσκολο είναι να ξεκινήσει το κούνημα».

Μέχρι πρόσφατα, οι ανθρωπολόγοι πίστευαν ότι τα μοάι τοποθετούνταν σε οριζόντια θέση και σέρνονταν μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Αυτό αναμφίβολα θα ήταν μια εξαιρετικά επίπονη εργασία που θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό ανθρώπων – χώρις ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια.