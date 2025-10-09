Πάτρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Περιμετρική

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στην περιμετρική, στο ρεύμα προς Πύργο, με τους οδηγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Αιτία, μια νταλίκα που υπέστη μηχανική βλάβη λίγο πριν από το τούνελ στα Μποζαΐτικα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί πλήρως στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι στο τμήμα αυτό υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά εκατοντάδων μέτρων και τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς – αν κινούνται καθόλου.