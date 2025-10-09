Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Περιμετρική

Πάτρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Περιμετρική

Σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας στην περιμετρική Πάτρας

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στην περιμετρική, στο ρεύμα προς Πύργο, με τους οδηγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Αιτία, μια νταλίκα που υπέστη μηχανική βλάβη λίγο πριν από το τούνελ στα Μποζαΐτικα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί πλήρως στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι στο τμήμα αυτό υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά εκατοντάδων μέτρων και τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς – αν κινούνται καθόλου.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κανονικά στην πλατεία Όλγας η κατάθεση στεφάνων, παρά τα έργα

Πάτρα: Η ρευματοκλοπή μειώθηκε αλλά δεν εξαφανίστηκε- Πού «ανθεί»

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν την προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιμετρική Πατρών Κίνηση

Ειδήσεις