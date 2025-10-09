Πάτρα: Σημειωτόν στην Πανεπιστημίου- Κυκλοφοριακό κουμφούζιο -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται στην οδό Πανεπιστημίου, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ελήφθησαν νωρίτερα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι πολύ μεγάλος και οι καθυστερήσεις δεδομένες, μιας και σε τμήμα της οδού εκτελούνται εργασίες.

Ειδικά το τμήματα από την Αρέθα ως τον κόμβο Κουρτέση παρουσιάζει "εμπλοκή" και η κίνηση διεξάγεται, σε δεδομένες στιγμές, σημειωτόν.