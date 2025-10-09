Πάτρα: Σημειωτόν στην Πανεπιστημίου- Κυκλοφοριακό κουμφούζιο -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με υπομονή χρειάζεται να "οπλίζονται οι οδηγοί ειδικά τις ώρες αιχμής
Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται στην οδό Πανεπιστημίου, ειδικά τις ώρες αιχμής.
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ελήφθησαν νωρίτερα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι πολύ μεγάλος και οι καθυστερήσεις δεδομένες, μιας και σε τμήμα της οδού εκτελούνται εργασίες.
Ειδικά το τμήματα από την Αρέθα ως τον κόμβο Κουρτέση παρουσιάζει "εμπλοκή" και η κίνηση διεξάγεται, σε δεδομένες στιγμές, σημειωτόν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr