Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σε εξέλιξη τα έργα στην Πανεπιστημίου

Πάτρα: Σε εξέλιξη τα έργα στην Πανεπιστημίου

. Οι εργασίες συνεχίζονται από τον κόμβο Κουρτέση μέχρι την οδό Αρέθα με ασφαλτόστρωση

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, που πραγματοποιεί ο Δήμος, στην οδό Πανεπιστημίου, αναφέρει η Δημοτική Αρχή.

Στην ανακοίνωσή της τονίζει:

Ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα από την οδό Αρέθα έως την Διγενή Ακρίτα κι έχουν γίνει διαγραμμίσεις. Οι εργασίες συνεχίζονται από τον κόμβο Κουρτέση μέχρι την οδό Αρέθα με ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων, όπου δεν υπάρχουν.

Πεζοδρόμια κατασκευάστηκαν στην οδό Αρέθα στο τμήμα της πάνω από την οδό Πανεπιστημίου.

Γίνεται η ενίσχυση με πασσάλους της μάντρας του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Στο ύψος της Γεωργικής Σχολής πρόκειται να γίνει αλλαγή των κλίσεων του οδοστρώματος για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και θα επισκευαστούν οι μπάρες στο πεζοδρόμιο για την ασφάλεια των πεζών.

Στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν σε όλη την πόλη, όπου αυτά χρειάζονται.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παραιτείται από την πολιτική- Αποχωρεί για να την ξανασυναντήσει αλλιώς

Αχαΐα: Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών

Λαμία: Πέθανε η γυναίκα που νοσηλεύονταν με σοβαρά εγκαύματα, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδός Πανεπιστημίου Εργασίες

Ειδήσεις