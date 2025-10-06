Αχαΐα: Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 100 γραμμάρια κάνναβης και μια συσκευή κινητού τηλεφώνου
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας 17χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του, αναφέρει η αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στον
17χρονο, βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν, δύο συσκευασίες που περιείχαν -100- γραμμάρια κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε
έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
