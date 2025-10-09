Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο Πατρέων

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου

Με μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων συμμετέχουν σε εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, δίνουν το… αίμα τους κυριολεκτικά, με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΑΣΠΠΑΜΑ) και σύνθημα «Το αίμα σου μοιράζει ζωή!».

Η αιμοδοσία διοργανώνεται στο Δημαρχείο της Πάτρας (Μαιζώνος 19), σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι και αύριο, Παρασκευή 10 του μήνα, 10 το πρωί, με 1.30 το μεσημέρι.

