Εξάρθρωση κυκλώματος “δουλεμπόρων” - Εικόνες από την μεγάλη επιχείρηση - Συλλήψεις και στην Ηλεία

Φωτογραφίες από τη χθεσινή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 13 συλλήψεις μελών από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους, από την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (7/10).

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, και ακόμα 6 συλλήψεις για άλλα αδικήματα, από άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια, και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα-τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό. Όπως φαίνεται στο σχετικό υλικό, οι αλλοδαποί που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Ανάμεσα στους δράστες ήταν και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε υποψήφια θύματα. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη έκταση της υπόθεσης.