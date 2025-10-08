Back to Top
Χωρίς τον Σαμαρά η παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη - Παρόντες Μητσοτάκης και Καραμανλής

Τι αναφέρουν από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού

Απουσίασε τελικά ο Αντώνης Σαμαράς από την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, το οποίο είναι αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη.

 Πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού ανέφεραν ότι η απουσία του οφείλεται σε προσωπική επιλογή, σημειώνοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη».

Αντίθετα, παρόντες  ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής, οι οποίοι αντάλλαξαν χειραψία λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση 

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών και συγκεντρώνει αρκετούς υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ, ενώ το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

