Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εγχειρίδιο όρασης» του Ιωάννη Ανυφαντή

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελένη Σιγαλού, ποιήτρια- εκπαιδευτικός και η Χριστίνα Καραντώνη, ποιήτρια - φιλόλογος.

Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο , στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στη 1 το μεσημέρι, η ποιητική συλλογή «Εγχειρίδιο όρασης» του Ιωάννη Ανυφαντή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνι.

Εγχειρίδιο όρασης

Η πρώτη βροχή του φθινοπώρου

είναι πιο δυνατή ακόμη και από τα όνειρά μας.

Αλλάζει το φως καθώς απλώνεται

αλλά όχι το βλέμμα.

Γελαστοί άνθρωποι με θλιμμένα μάτια

κάτω από έναν ουρανό που μας κρύβει τα πάντα.

Ανείπωτο.

Ένα σωρό εκκρεμότητες στοιβάζονται

στις ράγες του μετρό

και μια σιωπηλή άρνηση

να δώσουμε σε αυτές

ένα τέλος

με την γενναιοδωρία

μιας στιγμής

που άντεξε στον χρόνο.

*Ο Ιωάννης Ανυφαντής έχει γεννηθεί στη Λευκάδα το 1981. Έχει κάνει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη δημοσιογραφία. Με την ποίηση ασχολείται από τα εφηβικά του χρόνια.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Γυάλινες εικόνες εκδόθηκε το 2010.