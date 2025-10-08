Μουσικό Περίπατο για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διοργανώνει ο ΣΟΨΥ Πάτρας

Κάθε χρόνο, στις 10 Οκτωβρίου, η παγκόσμια κοινότητα ενώνει τη φωνή της για να αναδείξει την αξία της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο· είναι μια πρόσκληση για δράση, ευαισθητοποίηση και συλλογική ευθύνη.

Για το 2025, το κεντρικό μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες – Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες». Μια θεματική, επίκαιρη, διαχρονική που μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα στις πιο δύσκολες συνθήκες που δοκιμάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα και αυξάνουν το αίσθημα της ευαλωτότητας: φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταράξεις, κρίσεις και προσωπικές δοκιμασίες, όπου το αίσθημα ασφάλειας κλονίζεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά περιορίζεται ή καταρρέει.

Σε τέτοιες στιγμές, η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι δευτερεύουσα· είναι ζωτικής σημασίας. Κι όμως, ακριβώς εκεί και τότε είναι που γίνεται λιγότερο διαθέσιμη, λιγότερο δεδομένη και περισσότερο ερώτημα…

Σε αυτό το πλαίσιο, προβληματισμού, για το: «Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει αβοήθητος μέσα στην κρίση;» Για το: «Πώς μπορεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας να γίνει πραγματικότητα από φαντασίωση;» Για το: «Πώς μπορεί η κοινωνική επανένταξη και η άρση του στίγματος της ψυχικής ασθενείας να γίνει δύναμη όταν οι θεσμοί κωφεύουν ή αδυνατούν;», ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΨΥ Πάτρας, επιλέγει, να τιμήσει τη φετινή ημέρα όχι με θεωρητικές διατυπώσεις, αλλά με συμβολικές πράξεις που ενσαρκώνουν την αξία της πρόσβασης.

Η ψυχική υγεία δεν είναι δεδομένη· ενισχύεται όταν οι άνθρωποι έχουν δίπλα τους στήριξη, κοινότητα και ευκαιρίες έκφρασης. Ακόμα και μέσα στις καταστροφές, η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα όλων και η δημιουργία μπορεί να γίνει πράξη ελπίδας.

Στις 10 Οκτωβρίου 2025 & ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα Μουσικός Περίπατος για την Ψυχική Υγεία.

Ο Μουσικός Περίπατος αποτελεί μια συμβολική δραστηριότητα με την οποία θέλουμε να αναδείξουμε την αξία της κίνησης, της δημιουργικής έκφρασης και της συλλογικότητας ως μέσα ενδυνάμωσης και φροντίδας της ψυχικής υγείας.

Σημείο συνάντησης θα είναι η Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πλατεία Όλγας) την Παρασκευή 10 Οκτώβρη 2025 και ώρα 6 το απόγευμα εμπρός του αγάλματος της Ελευθερίας.

Όλοι μαζί θα περπατήσουμε μια διαδρομή στο κέντρο της Πάτρας από την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πλατεία Όλγας) ως την Πλατεία Γεωργίου Α’, παίζοντας μουσική και τραγουδώντας για την ψυχική υγεία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την καταπολέμηση του στίγματος και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Τον Μουσικό Περίπατο θα τον συνοδεύσουν ο Νικόλαος Φορλίδας και η ομάδα κρουστών ΚρουστΑλήτες.

Αφού φτάσουμε στην Πλατεία Γεωργίου Α’, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ανάμεσα στα δύο επιβλητικά συντριβάνια της Πάτρας με θέα το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, θα σχηματίσουμε το σύμβολο της ψυχικής υγείας, την πράσινη κορδέλα, προάγοντας την ελπίδα, την ενδυνάμωση και την αποδοχή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.