6-10 Οκτωβρίου 2025: Εβδομάδα για την Ψυχική Υγεία από τον ΣΟΨΥ Πάτρας

Από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 θα λάβουν χώρα Δράσεις για την Ψυχική Υγεία, από τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας. Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας ιδρύθηκε το 2003, και είναι ένας μικτός σύλλογος που συναποτελείται από άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειες φροντιστές τους, εθελοντές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Κάθε χρόνο, στις 10 Οκτωβρίου, η παγκόσμια κοινότητα ενώνει τη φωνή της για να αναδείξει την αξία της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο· είναι μια πρόσκληση για δράση, ευαισθητοποίηση και συλλογική ευθύνη.

Για το 2025, το κεντρικό μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες – Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες». Μια θεματική, επίκαιρη, διαχρονική που μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα στις πιο δύσκολες συνθήκες που δοκιμάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα και αυξάνουν το αίσθημα της ευαλωτότητας: φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταράξεις, κρίσεις και προσωπικές δοκιμασίες, όπου το αίσθημα ασφάλειας κλονίζεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά περιορίζεται ή καταρρέει.

Σε τέτοιες στιγμές, η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι δευτερεύουσα· είναι ζωτικής σημασίας. Κι όμως, ακριβώς εκεί και τότε είναι που γίνεται λιγότερο διαθέσιμη, λιγότερο δεδομένη και περισσότερο ερώτημα…

Σε αυτό το πλαίσιο, προβληματισμού, για το: «Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει αβοήθητος μέσα στην κρίση;» Για το: «Πώς μπορεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας να γίνει πραγματικότητα από φαντασίωση;» Για το: «Πώς μπορεί η κοινωνική επανένταξη και η άρση του στίγματος της ψυχικής ασθενείας να γίνει δύναμη όταν οι θεσμοί κωφεύουν ή αδυνατούν;», ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΨΥ Πάτρας, επιλέγει, να τιμήσει τη φετινή ημέρα όχι με θεωρητικές διατυπώσεις, αλλά με συμβολικές πράξεις που ενσαρκώνουν την αξία της πρόσβασης.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων είναι το εξής:

~ Δευτέρα 6/10/2025 (18:00-19:30) και Τρίτη 7/10/2025 (18:00-19:30): Ανοιχτό Βιωματικό Εργαστήρι Μουσικοθεραπείας, «Χτίζοντας Μουσικές Γέφυρες»

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Συλλόγου, Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Δηλώσεις συμμετοχής έως 6/10/2025 στα τηλ. 2610.621273 – 6977452647 (Κατοστάρη Κωνσταντίνα).

~ Τετάρτη 8/10/2025 (13:00-14:30) και Πέμπτη 9/10 (16:00- 17:30): Ανοιχτό Βιωματικό Εργαστήριο: Τέχνη & Ψυχική Υγεία - «Όταν ο νους και τα χέρια δημιουργούν».

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Συλλόγου, Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Δηλώσεις συμμετοχής έως 6/10/2025 στα τηλ. 2610.621273 – 6977452647 (Τρίκκη Χαρά - Αθανασοπούλου Λένα).

~ Παρασκευή 10/10/2025 (18:00) : Μουσικός Περίπατος για την Ψυχική Υγεία

Συμμετέχει ο Νικόλαος Φορλίδας με την ομάδα κρουστών ΚρουστΑλήτες.

"Μουσικός Περίπατος για την Ψυχική Υγεία" - 10 Οκτωβρίου και ώρα 18:00

Ο Μουσικός Περίπατος αποτελεί μια συμβολική δραστηριότητα με την οποία θέλουμε να αναδείξουμε την αξία της κίνησης, της δημιουργικής έκφρασης και της συλλογικότητας ως μέσα ενδυνάμωσης και φροντίδας της ψυχικής υγείας.

Όλοι μαζί θα περπατήσουμε μια διαδρομή στο κέντρο της Πάτρας. Η εκκίνηση θα γίνει από από την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πλατεία Όλγας). Η διαδρομή θα είναι μέσω του πεζόδρομου επί της οδού Μαιζώνος. Κατά τη διάρκεια του Μουσικού Περιπάτου θα υπάρχει συνοδεία μουσικών οργάνων (χωρίς παροχή ρεύματος). Η διαδρομή μας θα καταλήξει στην Πλατεία Γεωργίου Α' και όλοι μαζί θα σχηματίσουμε το σύμβολο της ψυχικής υγείας στο κέντρο της (ανάμεσα από τα δύο συντριβάνια), την πράσινη κορδέλα, προάγοντας την ελπίδα, την ενδυνάμωση και την αποδοχή.

Στο κλείσιμο του δρώμενου θα σχηματίσουμε έναν κύκλο γύρω από το σύμβολο της ψυχικής υγείας στον οποίο παίζοντας μουσική και τραγουδώντας για την ψυχική υγεία θα γεφυρωθούμε μέσω της μουσικής στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την καταπολέμηση του στίγματος και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.