4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιείται ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα, που διοργανώνεται από τον ΑΟ Πατρών «Κούρος» Πατρών.

Ο αγώνας εγκεκριμένος από τον ΣΕΓΑΣ, ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και η διαδρομή πιστοποιημένη από την AIMS.

Πρόκειται για έναν αγώνα που την περσινή χρονιά έφτασε τα 3000 ατομα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Η Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει κάθε αθλητική διοργάνωση που έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη, καθώς από την επισκεψιμότητα ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ προβάλλονται σημεία ενδιαφέροντος. Ενδεικτική είναι η προβολή του παραλιακού μετώπου, από το νέο λιμάνι έως το έλος της Αγυιάς, αφού ο αγώνας καλύπτεται με live streaming καθ’ όλη την διαδρομή και διάρκειά του.