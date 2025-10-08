Ελευθερία Κοντογεώργη: Καμάρωσε τον Καπότση σε αγώνα πόλο

Νέος έρωτας στη showbiz
Μετά το διαζύγιό του από την Κόνι Μεταξά και 3 μήνες μετά την αποκάλυψη του νέου του έρωτα , ο Μάριος Καπότσης φαίνεται ότι δεν χωρίζει ούτε στιγμή από την σύντροφο του.
Ο Μάριος Καπότσης και η ηθοποιός Ελευθερία Κοντογεώργη περνάνε την καλύτερη φάση της ζωής τους και δεν κρύβονται πια…
Η κοπέλα, βρέθηκε μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο στις εξέδρες για να παρακολουθήσει τους αγώνες πόλο του αγαπημένου της και η παρουσία της εκεί δεν γινόταν να μην τραβήξει τα βλέμματα.
