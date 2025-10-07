Πάτρα: Παρουσίαση κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξη Τύπου

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα (Αίθουσα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Μαιζώνος 200) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος – ΚΙΝΑΛ.

Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου Κατερίνα Σολωμού και ο γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος.