Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Πάτρα: Παρουσίαση κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξη Τύπου

Πάτρα: Παρουσίαση κυβερνητικού προγράμμα...

Στην Αίθουσα ΕΣΗΕΠΗΝ

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα (Αίθουσα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Μαιζώνος 200) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος – ΚΙΝΑΛ.

Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου Κατερίνα Σολωμού και ο γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε γερανό- Σοβαρά τραυματίστηκε ο χειριστής του μηχανήματος

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Άκαρπες οι έρευνες για τον δράστη- Στο μικροσκόπιο τα κίνητρα του διπλού φονικού

Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό, είναι τόσο τρελή»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις