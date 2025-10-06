Ο Δήμος τίμησε την 81η επέτειο απελευθέρωσης της Πάτρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής

Ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) με τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, του Σοσιαλιστικού και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας. Ακολούθησε η συγκρότηση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ένοπλου τμήματος του ΕΑΜ, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κατάκτηση του εργατικού-λαϊκού κινήματος μέσα στην Κατοχή, με κύριο αιμοδότη του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Από τους πρώτους βομβαρδισμούς της πόλης μας και την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς ναζί και τους Ιταλούς και Βούλγαρους φασίστες, η αντίσταση του λαού μας έγραψε λαμπρές σελίδες στην ιστορία του τόπου μας. Ιστορία που γράφτηκε με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών που πάλεψαν για την λευτεριά κόντρα στον κατακτητή, την ώρα που Έλληνες αστοί πολιτικοί, μερίδα της αστικής τάξης, αλλά και ο βασιλιάς εγκατέλειψαν τη χώρα. Όσοι από αυτούς δεν έφυγαν συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής, δημιούργησαν τα Τάγματα Ασφαλείας, στάθηκαν απέναντι από το λαό.

Η 3η του Οκτώβρη βρίσκει τους Ταγματασφαλίτες και τους συνεργάτες των Γερμανών να παραδίδονται στους Άγγλους. Η επίθεση από τον ΕΛΑΣ ξεκινά και οι αντάρτες κατορθώνουν να στήσουν πολυβόλο στο καμπαναριό του Παντοκράτορα, ακολουθεί επίθεση στο Κάστρο που αναγκάζει τους Γερμανούς σε υποχώρηση, αργά το βράδυ επιβιβάζονται σε πλοία και εγκαταλείπουν την πόλη, που τα χαράματα της 4ης Οκτώβρη είναι πια ελεύθερη.

Στις 2 του Οκτώβρη αρχίζει η απελευθέρωση της πόλης, με γενικευμένη επίθεση όλων των τμημάτων, που απλώθηκαν σε ολόκληρη την Πάτρα, μάχη που κράτησε μέχρι το βράδυ.

Από την 1η του Οκτώβρη το 12ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, ανακατέλαβε από τους Γερμανούς μια σειρά περιοχές γύρω από ο κέντρο της πόλης, προχωρώντας προς την παραλία για να αποκλείσει τη διαφυγή τους.

Τιμάμε σήμερα, τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής . Ήταν το πρωί της 4ης Οκτώβρη του 1944 όταν οι καμπάνες ανήγγειλαν τη λευτεριά, με τα τμήματα του ΕΛΑΣ να μπαίνουν στην ελεύθερη Πάτρα, τους κατοίκους να πλημμυρίζουν τους δρόμους της και την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στην κατάμεστη πλατεία Γεωργίου να σηματοδοτεί τη λευτεριά.

Την ομιλία εκφώνησε ο Αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής , ο οποίος ανέφερε τα εξής, για την Ημέρα:

Ο Δήμος Πατρέων τίμησε το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, την 81η επέτειο απελευθέρωσης της Πάτρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και το τέλος της σκλαβιάς, με εκδήλωση που διοργάνωσε το πρωί, στον τόπο εκτέλεσης Αγωνιστών της Αντίστασης, στα Ψηλά Αλώνια, με κατάθεση στεφάνων, ενώ προηγήθηκε Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας.

Ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ και οι υπόλοιπες ΕΑΜικές οργανώσεις, πάλεψαν κόντρα στο φόβο και την τρομοκρατία. Σήκωσαν πιο ψηλά το μπόι του λαού μας και έδωσαν τη μάχη όχι μόνο κόντρα στον κατακτητή, αλλά και κόντρα στους ντόπιους συνεργάτες τους. Η διάρθρωση του ΕΛΑΣ σε τακτικό στρατό, η στρατιωτική του κυριαρχία σε μεγάλο μέρος της χώρας, μαζί με τη μεγαλειώδη λαϊκή πάλη οδήγησε στην απελευθέρωση της Πάτρας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Έτσι απελευθερώθηκε η πόλη και τσακίστηκε ο φασισμός στην Ελλάδα, με τον οργανωμένο λαό στον αγώνα και την πρωτοπορία του στην ένοπλη πάλη.

Σήμερα, 81 χρόνια μετά η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας συνεχίζεται. Όμως η ιστορία έγραψε και δεν ξεγράφει. Έγραψε τη δύναμη του οργανωμένου λαού που όταν γίνεται πρωταγωνιστής των εξελίξεων, μπορεί να βγει νικητής, ακόμα και όταν ο εχθρός μοιάζει ανίκητος. Έγραψε πως ο λαός δεν μπορεί να στοιχηθεί πίσω από το συμφέρον του ενός ή του άλλου τμήματος της αστικής τάξης, και πως η σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι με το δίκιο του λαού, τον αγώνα του για ελευθερία και για να διαφεντεύει τον τόπο του, κόντρα στο φασισμό και σε αυτούς που τον θρέφουν, για να τον αμολήσουν όταν το σύστημα τον χρειαστεί.

Σήμερα, 81 χρόνια μετά οι λαοί του πλανήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν κόσμο που φλέγεται από τις πολεμικές συγκρούσεις. Η χώρα εμπλέκεται καθημερινά όλο και περισσότερο στα ιμπεριαλιστικά σφαγεία, με ευθύνη όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά όσων διαχρονικά κυβέρνησαν και έβαλαν το λιθαράκι τους στη διαμόρφωση της χώρας σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου.

Ταυτόχρονα δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να δαπανηθούν για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και την πολεμική οικονομία, που αντί να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των λαού, στην υγεία, την παιδεία, σε υποδομές που θα μας προστατεύουν απ’ όλα όσα προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αναπόφευκτα, θα γίνουν όπλα και σφαίρες που αύριο θα σκοτώνουν τα ίδια μας τα παιδιά.

Σήμερα που η απειλή ενός γενικευμένου πολέμου μεγαλώνει, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να μελετάμε την ιστορία του τόπου μας και τους αγώνες του λαού μας, που εμπνέουν και διδάσκουν. Αυτούς τους αγώνες τιμάμε σήμερα.

Όπως τιμάμε τους αγώνες των λαών όλου του κόσμου που παλεύουν για την ελευθερία, κόντρα σε κάθε κατακτητή, που παλεύουν και σήμερα για τη δικιά τους πατρίδα, όπως ο λαός της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία.

Τιμάμε τους μαχητές του 12ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, όλους όσους στάθηκαν περήφανα μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, όσους πάλεψαν με το όπλο στο χέρι και κράτησαν ηρωική στάση στα βασανιστήρια από τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, στα κρατητήρια, στην ασφάλεια, στην έδρα των SS.

Όλους αυτούς που το αίμα τους πότισε κάθε γωνιά της πόλης μας, αυτούς που βάδιζαν περήφανα προς κάθε τόπο μαρτυρίου, στη βίλα Λυμπερόπουλου, στο κτήμα Μουρτζούχου, στις φυλακές Μαργαρίτη, στα Προσφυγικά, εδώ στα Ψηλαλώνια. Τις χιλιάδες λαού που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για την απελευθέρωση της Πάτρας, αποδεικνύοντας όσα μπορεί να καταφέρει ο οργανωμένος λαός.

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ».

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των εκτελεσθέντων αντιστασιακών Αγωνιστών.

Στεφάνια κατέθεσαν: Για το Δήμο Πατρέων ο Δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, για την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Πάτρας της ΠΕΑΕΑ, Λευτέρης Χριστόπουλος, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος, για την δημοτική παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι, ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Σταθόπουλος, για τον ΣΥΡΙΖΑ νομού Αχαΐας ο Κώστας Μαλαμής, για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, το μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Βασιλείου.

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο Καταφύγιο κάτω από τα Ψηλά Αλώνια, που είναι επισκέψιμο και φιλοξενούνται σ’ αυτό ιστορικής σημασίας αρχειακό υλικό και τεκμήρια από τον βομβαρδισμό της πόλης κατά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, την κατοχή και την απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.