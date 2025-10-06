Global Sumud Flotilla: Επιστρέφουν σήμερα οι Έλληνες που συμμετείχαν στην αποστολή - Ανάμεσά τους δύο Πατρινοί

Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές αναμένονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» γύρω στις 16:30 - 17:00.

Ανάμεσα στους 27 Έλληνες που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, είναι ο Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης και η πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

«Τους υποδεχόμαστε με περηφάνια και συγκίνηση» τονίζει στο κάλεσμά της το March to Gaza Greece

«Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν! Μετά από μέρες αγώνα και διεθνούς αλληλεγγύης, ξαναβρισκόμαστε — με την υπόσχεση: Γάζα θα επιστρέφουμε. Λευτεριά στην Παλαιστίνη» σημειώνει.