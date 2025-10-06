Back to Top
Αίτημα πατρινών για τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις σκάλες των Κέντρων Υγείας - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Έμφαση δίνεται στις εξωτερικές μαρμάρινες σκάλες οι οποίες γλιστρούν τις βροχερές ημέρες

Εκτός των άλλων και στο Κέντρο Υγείας Βόρειου Τομέα (Αγίου Αλεξίου), οι πολίτες που το επισκέπτονται και ειδικά οι ηλικιωμένοι, εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς στα σκαλοπάτια δεν υπάρχουν αντιολισθητικές ταινίες.

Τις βροχερές ημέρες, το μάρμαρο -στις εξωτερικές σκάλες- γίνεται ιδιαίτερα ολισθηρό, γεγονός που καθιστά πολύ εύκολο να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Οι πολίτες ζητούν να ληφθεί άμεσα μέριμνα ώστε να τοποθετηθούν οι ειδικές αυτές λωρίδες, προκειμένου να γίνει η πρόσβαση στα κέντρα υγείας πιο ασφαλής.

Η παρέμβαση αυτή είναι μικρού κόστους, αλλά με ιδιαίτερα μεγάλο όφελος, καθώς μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλους τους επισκέπτες, ιδίως σε άτομα τρίτης ηλικίας ή με κινητικές δυσκολίες. Πρόκειται για μια απλή, οικονομική και απολύτως απαραίτητη βελτίωση για την ασφάλεια των πολιτών.

Οι ειδικές ελαστικές λωρίδες που τοποθετούνται στα μαρμάρινα σκαλοπάτια αποτελούν μια απλή, αλλά εξαιρετικά χρήσιμη παρέμβαση για την αποφυγή ατυχημάτων από γλίστρημα. Η τοποθέτησή τους βελτιώνει σημαντικά την πρόσφυση του ποδιού στην επιφάνεια, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται στη βροχή και την υγρασία.

Ενδεικτικό παράδειγμα αντιολισθητικής ταινίας σε σκαλοπάτια

