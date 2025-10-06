Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Δρίτσας: Θα την κρατήσω την έδρα - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Δρίτσας: Θα την κρατήσω την έδρα - Δεν υ...

Ο Θοδωρής Δρίτσας ήδη ανήκει στη Νέα Αριστερά και από τη στιγμή που αποδέχθηκε την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο

Ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, γεγονός που προκαλεί σημαντικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη βουλευτική του έδρα στην Α’ Πειραιώς αναμένεται να καταλάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών.

Ωστόσο, ο κ. Δρίτσας πλέον δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα και να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δρίτσας σε συνομιλία του με δημοσιογράφους ανέφερε ότι θα κρατήσει την έδρα.

«Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή» είπε.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει μία ακόμη έδρα, μειώνοντας τη δύναμή του στους 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα ενισχυθεί φτάνοντας τους 12.

 

Ειδήσεις Τώρα

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Welcome to UP 2025: Αυτοί που στηρίζουν τη μεγάλη γιορτή του Πανεπιστημίου Πατρών- Οι Χορηγοί του Φεστιβάλ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θοδωρής Δρίτσας ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά Αλέξης Τσίπρας

Ειδήσεις