Δρίτσας: Θα την κρατήσω την έδρα - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, γεγονός που προκαλεί σημαντικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη βουλευτική του έδρα στην Α’ Πειραιώς αναμένεται να καταλάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών.

Ωστόσο, ο κ. Δρίτσας πλέον δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα και να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δρίτσας σε συνομιλία του με δημοσιογράφους ανέφερε ότι θα κρατήσει την έδρα.

«Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή» είπε.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει μία ακόμη έδρα, μειώνοντας τη δύναμή του στους 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα ενισχυθεί φτάνοντας τους 12.