Ο Φωκίων Ζαΐμης «ξαναγυρνά» στους Γεωλόγους για το συνέδριο για τα Τροπικά και Υποτροπικά Μεταβατικά Περιβάλλοντα

Το Εργαστήριο Ιζηματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοξένησε το «II International Meeting on Tropical and Subtropical Transitional Environments», το διάστημα 29–30 Σεπτεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Ερευνητές από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν επιστημονική γνώση και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία σε θέματα γεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και οικολογίας.

Το συνέδριο πλαισιώθηκε από τριήμερη επιτόπια έρευνα πεδίου σε χαρακτηριστικά οικοσυστήματα, όπως η λίμνη Βουλιαγμένη Περαχώρας, τα παράκτια οικοσυστήματα της Δυτικής Πελοποννήσου με τις λιμνοθάλασσες Γιάλοβας, Καϊάφα και Κοτυχίου, καθώς και το Δάσος της Στροφυλιάς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, απόφοιτος τους Γεωλογικού της Πάτρας και λάτρης της Γεωλογικής επιστήμης, ως αυτοδιοικητικός πλέον, "ξαναγυρνά" στους Γεωλόγους συμμετέχοντας στην έναρξη των εργασιών, επισημαίνοντας ως γεωλόγος και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών τη σημαντική και αναγκαία διεξαγωγή αυτών των συνεδρίων με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων αλλά ιδιαίτερα της συνεισφοράς των Γεωλόγων στην μελέτη, έρευνα και επίλυση σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας αλλά και την σπουδαία συμβολή τους στην πρόληψη φυσικών καταστροφών: «Εξαιρετικά χρήσιμη η ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών από Γεωλόγους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων υπογραμμίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του ζητήματος και τη δυνατότητα του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών να γίνει διεθνής επιστημονικός και ερευνητικός κόμβος».

«Η διεθνής αυτή συνάντηση αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για να ενώσουμε δυνάμεις στην προστασία της παράκτιας ζώνης. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη περιβαλλόντων από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ατλαντικό, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα και να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των ακτών μας», τόνισε στην ομιλία του ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλος Αβραμίδης.